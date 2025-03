Legisladora del norte de Nevada impulsa ampliar la licencia familiar pagada

Una legisladora del norte de Nevada busca ampliar el acceso a licencias familiares y médicas pagadas para más trabajadores en el estado. El proyecto de ley se presentó el lunes en Carson City.

La asambleísta demócrata Selena La Rue Hatch propuso una ley que obligaría a las empresas con más de 50 empleados a otorgar licencias pagadas por maternidad y ciertas condiciones médicas. También busca que esa medida incluya a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y acoso.

La Rue Hatch anticipa que la iniciativa enfrente la oposición del sector empresarial.

“Sabemos que algunos en la comunidad empresarial pueden estar preocupados por el impacto que la licencia remunerada tenga en sus ganancias. Pero, para ser honesta, en realidad creo que a largo plazo esto les ayudará a retener a sus empleados,” dijo La Rue Hatch.

“Les ayudará a mejorar la moral [y] mantener la productividad, porque no tendremos empleados que lleguen al trabajo estresados, incapaces de concentrarse, o que renuncien por completo

porque no pueden con ambas cosas.”

Actualmente, la ley estatal permite que empleados públicos tomen ocho semanas de licencia familiar o médica, recibiendo la mitad del salario. El nuevo proyecto ampliaría el beneficio a 12 semanas.

Los trabajadores podrían recibir su salario completo si ganan igual o menos que el salario semanal promedio en el estado, que es de aproximadamente $1,100, y el 60 % de su salario si ganan más que esa cantidad.

En el sector privado, algunos empleados pueden tomar 12 semanas sin goce de sueldo bajo la Ley Federal de Licencia Familiar y Médica (FMLA, por sus siglas en inglés).

En algunas profesiones, las prestaciones se basan en el número de horas trabajadas al mes, y aunque existen salvaguardias para evitar que un empleado pierda su empleo o sus beneficios, algunas lagunas suponen un riesgo, según Ross Kinson, presidente del Northern Nevada Central Labor Council, que representa a 40 sindicatos. Dijo que algunas personas simplemente no pueden permitirse el lujo de no trabajar.

“Se corre un riesgo enorme además de perder ingresos. Todo cuesta dinero. Si faltas un solo día, ya estás en riesgo de pagar cargos por sobregiro. La gente vive al día, no porque quiera, sino porque no tiene opción”, dijo Kinson.

Según el Bipartisan Policy Center , 13 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que exigen licencias familiares pagadas.

Nota de transparencia: El personal de KUNR es empleado estatal bajo el Sistema de Educación Superior de Nevada.

KUNR's coverage of Nevada State Government is made possible by a generous grant from the Corporation for Public Broadcasting that aims to boost awareness and engagement with coverage of Nevada State Government.

