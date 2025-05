¿Tienes chatarra? Legisladores en Nevada quieren facilitar la remoción de vehículos abandonados

Los legisladores de Nevada buscan hacer más fácil deshacerse de vehículos abandonados, tanto en terrenos públicos como privados.

Estos vehículos en abandono son un problema en el estado, desde el Sun Valley hasta el Strip, dijo Heather Goulding, miembro demócrata de la Asamblea.

Goulding afirmó que actualmente existe un proceso engorroso que las compañías de grúas deben cumplir antes de poder llevarse un vehículo abandonado y llevarlo al depósito de chatarra. Esto produce tiempos de espera largos y costos elevados.

Con la nueva propuesta de ley , los vehículos abandonados deben cumplir cuatro requisitos: deben estar efectivamente abandonados, no contar con documentación al día, su valor no debe exceder los $500, y no ser aptos para circular en carretera.

“Si le falta el parabrisas, o si (el vehículo) no tiene llantas, no deberíamos tener que realizar una búsqueda de su título y averiguar de quién es”, dijo Goulding.

Algunos legisladores manifestaron su preocupación de que vehículos en proceso de remodelación o automóviles cuyo valor de mercado es muy bajo, pero son utilizados por sus dueños, puedan ser llevados al depósito. Goulding asegura que los requisitos para que esto no ocurra fueron muy bien pensados.

La legisladora agregó que, en el futuro, le gustaría incentivar a las personas a reportar vehículos abandonados y desincentivar a aquellos que dejan basura atrás.

Capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales sobre carros abandonados para collage. : Social media posts abandoned cars

–

La cobertura de KUNR sobre el Gobierno del Estado de Nevada es posible gracias a una generosa subvención de la Corporación para la Radiodifusión Pública, que busca aumentar la conciencia y el compromiso con la cobertura del Gobierno Estatal de Nevada.

Cualquier medio de comunicación con sede en Nevada puede republicar sin costo alguno las historias que aparecen en esta página. Solo pedimos que se otorgue el crédito correspondiente a KUNR Public Radio y a la Corporación para la Radiodifusión Pública en su publicación o transmisión. Para preguntas o más detalles, por favor comuníquese con el Gerente General de KUNR, Brian Duggan, al correo bduggan@kunr.org.