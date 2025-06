Líder demócrata en Nevada propone primarias “semiabiertas”

De acuerdo con la Secretaría de Estado de Nevada , los votantes no afiliados representan el bloque electoral más grande del estado, pero actualmente no pueden votar en muchas primarias, como las de presidente, Senado federal, gobernador o comisión del condado.

El presidente de la Asamblea, el demócrata Steve Yeager, presentó el lunes el proyecto de ley 597 .

“A medida que aumenta el número de votantes no afiliados, ya sea por registro automático u otros medios, queremos darles la oportunidad de participar en las primarias partidistas que más se alineen con su ideología, sin tener que volver a registrarse”, dijo Yeager en un comunicado a KUNR.

No obstante, Doug Goodman, fundador y director ejecutivo de Nevadans for Election Reform , sostiene que lo más adecuado sería implementar primarias totalmente abiertas.

Actualmente, los votantes no afiliados pueden cambiar su registro para asociarse a un partido político y así votar en elecciones primarias. Pero según Goodman, la propuesta de ley es casi tan engorrosa como el registro el mismo día de la elección.

“Todavía me están diciendo que tengo que elegir un partido. Supongamos que me gusta un candidato demócrata para una contienda y uno republicano para otra. Tengo que decidir. Y no debería tener que hacerlo. Es un paso muy pequeño. Reconoce el problema, pero no lo resuelve”, señaló.

El Partido Republicano del Condado de Washoe criticó rápidamente el proyecto en su boletín electrónico, afirmando que generaría confusión entre los votantes.

“Existe el riesgo de que algunos votantes no comprendan el alcance de sus decisiones o influyan inadvertidamente en las primarias partidarias, lo que podría afectar la integridad del partido”, dijo Bruce Parks, presidente del Partido Republicano

Por su parte, el Partido Demócrata de Nevada respalda la medida.

“Ampliar el acceso a las urnas es un valor fundamental del Partido Demócrata. Dado el crecimiento del electorado no afiliado en Nevada, especialmente entre jóvenes y votantes diversos, darles la oportunidad de participar en las primarias fortalecerá el proceso democrático”, expresó Tai Sims, portavoz del partido, en un comunicado a KUNR.

Esta postura representa un giro de 180 grados para los demócratas, que el año pasado se unieron a los republicanos para oponerse a la Pregunta 3 en las urnas . Esa iniciativa, que fue rechazada, habría establecido primarias abiertas y voto por orden de preferencia en todo el estado.

Yeager reiteró en noviembre que no promovería primarias abiertas , las cuales permitirían a cualquier votante participar en cualquier contienda partidista sin importar su afiliación.

En caso de ser aprobado, el proyecto de ley AB 597 entraría en vigor para las elecciones de medio periodo de 2026.

