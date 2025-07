Los emigrantes nevadenses consideran llevar su sueño americano a Canadá

Victoria entró en los Estados Unidos por un puerto de entrada legal en noviembre de 2023. Huyendo de la persecución de la policía militarizada salvadoreña, hizo el viaje a los Estados Unidos sin nada más que la ropa que llevaba puesta, mientras llevaba de la mano a su hijo de 8 años.

Tardaron casi un mes en llegar.

No había certeza de que llegaran al norte, pero eso no importaba. Su sueño americano estaba a 1.804 kilómetros de distancia y Victoria estaba decidida a hacerlo realidad.

Pero las cosas no salieron como Victoria había imaginado. Las historias que hablaban de los Estados Unidos como tierra de refugio para personas como ella le hacían pensar en un país más simpático con las circunstancias de su familia. Sin embargo, se encontró con una realidad mucho más fría.

El caso de Victoria lleva más de un año en el limbo. A los refugiados no se les dan permisos de trabajo durante el proceso de asilo. Ha tenido que trabajar bajo cuerda en hoteles y restaurantes de Reno para llegar a fin del mes, donde sigue esperando su destino.

Debido a su situación legal, KUNR aceptó identificarla con el seudónimo “Victoria”.

Aunque estaba decidida a hacer todo a rajatabla, las reglas cambiaban constantemente. La política de inmigración de los Estados Unidos es ahora muy distinta de la que existía cuando ella cruzó por primera vez en 2023.

“Ya no es un sueño americano”, Victoria dijo. “Hoy yo le digo temor americano”.

“Tú te andas escondiendo de inmigración, tú sales de tu trabajo y andas pendiente que no hay inmigración. Vienes a tu trabajo y tú andas pendiente que no esté inmigración. ¿Entonces, qué sueño americano es ese? No lo es”.

Sin una vía garantizada para obtener un estatus legal en los Estados Unidos, muchos emigrantes han empezado a cuestionarse si sus sueños aún pueden florecer en suelo estadounidense. Sin embargo, algunos migrantes siguen persiguiendo el sueño americano. Sólo que esta vez con la meta de llegar a una frontera un poco más al norte.

Esta fue la realidad de Arturo Macías Franco, investigador postdoctoral en la Universidad de Alberta, Edmonton, en Canadá. Macías vivió sin estatus legal en los Estados Unidos durante 13 años. Llegó cuando tenía 17 años. Macías puso sus miras en la educación superior y obtuvo un doctorado en ciencias animales y de pastizales de la Universidad de Nevada, Reno.

En 2024, se enfrentó a una decisión imposible: quedarse en los Estados Unidos sin la oportunidad de trabajar en su campo de estudio o trasladarse.

“Me encanta investigar, me encanta el trabajo que hago”, Macias dijo. “Pero si me quedara en los Estados Unidos sólo por quedarme en los Estados Unidos, eso sería alejarme de mis sueños”.

“Tuve que decidirme a seguir persiguiendo mis sueños, y eso era mudarme a Canadá”.

En los últimos ocho años, Canadá se ha convertido en un destino popular para los refugiados de otros países de América.

El número de solicitantes de asilo mexicanos aumentó de 260 en 2016 a 31.691 el año pasado . Eso según la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá.

Pero no son solo mexicanos poniendo los ojos en Canadá. También están aumentando los solicitantes de Colombia, Venezuela y Chile.

“Está claro que hay mucha gente interesada en emigrar por motivos humanitarios y que huye de algún tipo de persecución”, dijo Ryan Allen, decano adjunto de investigación de la Universidad de Minnesota, cuya investigación con el Minnesota Extension Community Development incluye las tendencias de la migración rural.

“Si ya no ven a los Estados Unidos como un lugar de acogida, buscarán otro sitio”, Allen dijo.

La política migratoria puesta en marcha por la Administración Trump ha ralentizado significativamente la migración hacia los Estados Unidos por la frontera suroeste. En junio, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos informó de un total de 9.306 refugiados que intentaban entrar a través de los puertos de entrada en la frontera sur , en comparación con 130.415 durante el mismo mes del año pasado.

Incluso con la ralentización de la migración, Allen cree que no se puede detener el flujo natural del movimiento humano.

“Vías de migración de larga duración que, aunque puedan reducirse a corto plazo, no se eliminarán”, Allen dijo. “Preveo un futuro en el que los flujos migratorios continúen al ritmo que históricamente hemos experimentado después de que cambie el entorno político”.

Por esta razón, Allen no ha renunciado a la idea del sueño americano. Para él, la historia está del lado del emigrante.

Sin embargo, no todos los inmigrantes pueden estar tan seguros como Allen. A medida que el ICE aumenta las detenciones para cumplir las exigencias del Presidente, muchos inmigrantes han tenido que aceptar la realidad de que podrían ser los próximos detenidos.

“Tengo un amigo que ya tiene dos meses y no se sabe nada. Pagaron la fianza, pero la fianza le queda al gobierno. Pero es mentira. No salió y entonces ya no se sabe”, Victoria dijo.

Ya ha empezado a pensar en Canadá como alternativa viable.

En septiembre, Victoria tiene que comparecer ante un juez de inmigración para una audiencia final. Aunque quiere tener fe en el sistema, las recientes detenciones la han hecho dudar. Pronto se enfrentará a una decisión imposible: quedarse en los Estados Unidos o trasladarse.

“Canadá tiene muchas oportunidades, la verdad. Este sería uno de mis planes, que si acá no me dan mi asilo, recurrir a Canadá, Canadá siento que es un poquito más flexible en esto hoy en día”, dijo.

Pese a reubicarse en 2024, Macías asegura que su decisión no se ha visto influida por los albores de la segunda Administración Trump.

“Aprendí a desconfiar de ambas partes. Estuve allí en tres elecciones presidenciales durante todo mi viaje. Se pasó de la izquierda a la derecha y luego a la derecha de nuevo justo cuando me fui, y hubo muchas promesas vacías que nunca se cumplieron”, dijo.

Macías cree que el sueño americano es personal del emigrante y no algo confinado a las fronteras estadounidenses.

“Me encanta [los Estados Unidos], y quizá algún día, si mi sueño americano sigue llevándome allí, quizá regresare”, Macias dijo.