Nueva ley en Nevada permitirá que cuidadores de menores con discapacidad reciban pagos de Medicaid

Los familiares encargados del cuidado de niños con discapacidades o enfermedades crónicas en Nevada podrán comenzar a recibir reembolsos a través de Medicaid, gracias a una nueva ley estatal.

La legislación establece que los familiares que cumplan con los mismos requisitos que los profesionales externos podrán recibir compensación económica. El apoyo financiero está destinado a quienes brindan asistencia diaria, como ayuda para bañarse, vestirse o movilizarse.

La senadora estatal demócrata Angie Taylor, promotora de la iniciativa, señaló que ha escuchado testimonios de padres que renunciaron a sus empleos para cuidar a sus hijos con discapacidad, lo que genera una carga económica considerable.

“No es raro que un familiar, especialmente un padre o madre, diga: quiero ser quien se quede en casa para cuidar a mi hijo”, expresó Taylor.

Sin embargo, el cambio no será inmediato. La legisladora advirtió que deben cumplirse varios pasos antes de que los padres puedan solicitar el beneficio, lo que podría tardar años.

“El niño se siente más cómodo con un miembro de la familia”, afirmó. “Hay personas en todo el estado que necesitan esta ayuda. Mientras más pronto podamos ofrecerla, mejor”.

Taylor agregó que la nueva ley contribuirá a aliviar la presión financiera de las familias y a reducir la escasez de proveedores de cuidado.

