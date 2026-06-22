Concejo Municipal de Reno extiende la moratoria sobre centros de datos hasta 2027

Durante una reunión especial que se prolongó por nueve horas, el Concejo Municipal de Reno aprobó una prohibición temporal para otorgar permisos de uso especial a nuevos centros de datos en la ciudad, convirtiéndola en la primera del estado en adoptar una medida de este tipo.

La votación fue aprobada por seis votos contra uno. La única oposición provino de la concejala Kathleen Taylor. La prohibición estará vigente hasta el 31 de agosto de 2027 o hasta que se establezcan regulaciones para el desarrollo de estos proyectos.

Inicialmente, se propuso que la moratoria durara seis meses. Sin embargo, durante la reunión, el concejal Devon Reese presentó una moción para extenderla.

Aunque la moratoria fue planteada inicialmente por un período de seis meses, durante la reunión el concejal Devon Reese propuso ampliar su vigencia.

“Simplemente creo que vamos a necesitar más tiempo del que nos estamos dando. Los gobiernos son muy malos para actuar con rapidez y, cuando actuamos rápido, lo hacemos muy mal”, dijo Reese.

La decisión se produjo en medio de una fuerte presión de grupos ambientalistas, defensores indígenas del agua y miembros de la comunidad que se oponen a la construcción de centros de datos en la región.

Líderes y miembros de sindicatos de la construcción manifestaron su rechazo a una moratoria general, argumentando que los empleos generados por estos centros son fundamentales para la fuerza laboral local, pero sus opiniones quedaron en minoría.

La mayoría de los comentarios públicos provinieron de residentes preocupados que pidieron una pausa e incluso una prohibición total de los centros de datos en la región. Entre sus preocupaciones mencionaron las grandes cantidades de agua y energía que requieren estas instalaciones, así como la posible contaminación del aire y del agua, además de la contaminación acústica.

Durante este período, la ciudad elaborará regulaciones para futuros centros de datos. Estas normas abordarán asuntos relacionados con la sostenibilidad y los impactos locales, entre otros temas.

“Ninguna moratoria puede levantarse si no existen regulaciones”, dijo Reese.

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