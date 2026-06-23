Seguridad de las mascotas en verano: Las medidas que deben tener en cuenta los nevadenses

Si usted siente el calor este verano, también sus mascotas.

Es importante tomar las precauciones correctas cuando sacan a sus mascotas afuera durante los días calurosos, dice Nayla Garcia de la SPCA del norte de Nevada.

Garcia dice que si saca sus perros durante la parte más calurosa del día, llévalos a áreas pastosas, y asegúrate que tengan suficiente agua.

“Sé que está muy de moda sacar a los gatos, pero ten en mente, si tu gato está en uno de esos transportadores de forma de burbuja, el transportador puede ser de menos 10 grados más caliente. Entonces asegúrense de no tener a su gato en la posición de pasar una insolación”, dice.

Aunque las botas de perro pueden proteger sus patas, también pueden causar más daño.

“A veces sí protege a las patas de quemarse, pero las botas pueden causar un golpe de calor. Si está a 100 grados afuera, sus garras si están protegidas, pero ahora les haz quitado una de las maneras en que puedan sudar”, dice.

Pueden revisar la página de seguridad en verano de SPCA del norte de Nevada para más consejos.

Otra cosa de tener en mente es evitar que sus mascotas se queden en vehículos ya que puede ser más caluroso que la temperatura externa.

En Nevada, es ilegal dejar a sus mascotas en vehículos sin supervisión en climas extremos, de acuerdo a NRS 202.485.

“A los que violan esta ley pueden enfrentar cargos de seis meses en la cárcel o pagar una multa de hasta mil dólares,” dice el agente de policía de Reno Hunter Mercurio.

Si usted vé un animal que se ha quedado en un coche, por favor llama al 911 o contacte a Servicios Regionales de Protección Animal del Condado de Washoe a 775-322-3647.

“Si usted ve a un perro en peligro entre un coche caliente, esta ley también protege a los ciudadanos si necesitan quebrar una ventana para rescatar un animal, algunas precauciones que mantendría en esos circunstancias sería de recordar de los vehículos eléctricos”, dice.

Recuerda tomar precauciones y cuidar a tus mascotas — tus amigos peludos te lo agradecerán.