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Caballos bailadores llegan a Carson City

KUNR Public Radio | By Emilio Milo
Published July 13, 2026 at 4:30 PM PDT
Escaramuza Charra Corazones Plateados look at the crowd as they start off the event.
Emilio Milo / KUNR Public Radio
Escaramuza Charra Corazones Plateados ven hacia la audiencia.

El 27 de junio, se presentó una competición de caballos bailadores en Carson City, el primero de este tipo en la zona.

Ocho muchachas, vestidas en trajes de tradición, cabalgaban hacia la arena con sus caballos.

One of the riders and her horse whips by the edge of the rodeo arena.
Emilio Milo / KUNR Public Radio
Una de las jinetes y su caballo pasan por el borde de la pista del rodeo

Sus blusas de rojo brillante, faldas verdes y sus gorras charro demuestra su raíces mexicanas. Y para no faltar, los caballos tambien tienen puesto arreos de color rojo, en que amplifica el orgullo y su brillo.

Esta parte del evento se conoce como escaramuza charra, un evento de caballista femenino, que forma parte del deporte nacional de México — charrería.

El público gritó por las muchachas mientras que pasaron y estrellaban por el campo, donde demostraron su talento y el entrenamiento que han tenido con sus caballos.

Nancy González está sentada en la cerca de la arena. Su hija forma parte del grupo Corazones Plateados de Nevada, demostrando su talento.

González le toma fotos y graba el debut de su hija con el grupo.

“Es un orgullo tan grande y una felicidad enorme más de que es la primera vez que le dan la bienvenida que ya participa. Ha entrenado muchísimo y lo logró en poco tiempo”, dice González.

Más tarde, la banda en el escenario toca su música, invitando a los caballos y sus charros al campo para competir.

Caballos bailadores es una práctica de ecuestre que viene de México. Caballos bailan con movimientos de galope mientras suena la música. Los caballos y sus jinetes se acercan para bailar en el centro de la pista, mientras los jueces observan su actuación.

Oscar Razo dances with his horse in the middle of the arena.
Emilio Milo / KUNR Public Radio
Oscar Razo baila con su caballo en medio del campo.

Óscar Razo, uno de los charros participantes en la competición, comparte por qué participa.

“Es una tradición que viene de hace años ya de caballos bailadores. Es un gusto y algo muy bonito que nos gusta”, dice Razo.

Rancho Uva Blanka Family Wines fue la anfitriona del evento. Uno de los organizadores Billy Rodríguez espera que eventos parecidos sigan en Carson City.

“Ojalá podamos regresar el próximo año. Vamos a tener un rodeo, vamos a tener toros para la próxima”, dice.

Aunque el evento era de una noche, González dice que el público lo gozó.

“La gente lo ha recibido muy bien. Y nosotros también encantados que hagan estos eventos.”
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En Español Carson Cityhorses
Emilio Milo
Emilio Milo is a student at the University of Nevada, Reno, pursuing degrees in both Journalism and Spanish with an emphasis on Bilingual Media. He is enthusiastic about joining the KUNR team for 2026, where he hopes to improve his capabilities as a multimedia journalist and to be more involved in local reporting.
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