Departamentos de bomberos de Sparks y Reno ahora comparten el mismo jefe

Según el acuerdo, aprobado por unanimidad, el jefe del Departamento de Bomberos de Reno, Dave Cochran, estará al frente de los departamentos de bomberos de Reno y Sparks. Sin embargo, cada departamento mantendrá su capacidad de operar de manera independiente.

Cochran responderá ante los administradores municipales de ambas ciudades, y las principales decisiones de política que afecten a los dos departamentos deberán contar con la aprobación de cada ciudad. El acuerdo tendrá una vigencia de un año y podrá renovarse anualmente.

Sparks reembolsará a Reno el 25% del salario y los beneficios del jefe de bomberos, así como el 25% de los costos administrativos y de liderazgo compartidos por ambas ciudades.

En un comunicado, el alcalde de Sparks, Ed Lawson, y Cochran dijeron que el acuerdo permitirá destinar los recursos a donde puedan tener mayor impacto para fortalecer la respuesta ante emergencias.

La alcaldesa de Reno, Hillary Schieve, agregó que la alianza refleja cómo deberían trabajar juntos los gobiernos locales.

Durante la reunión del concejo municipal, Schieve dijo que recordará el acuerdo como parte de su gestión como alcaldesa. Señaló que el tema es profundamente personal para ella porque perdió a un familiar en un incendio.

“No se le puede poner precio a una vida. Sé que nos enfrascamos mucho en ‘¿cuánto va a costar esto?, ¿cuánto va a costar aquello?’, pero, de nuevo, no se le puede poner precio a una vida”, dijo Schieve.

Cochran asumirá la dirección del Departamento de Bomberos de Sparks el 3 de agosto.

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