© 2026 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Evacuation orders and warnings are in effect for Northern Nevada fires
Continue to the Watch Duty App for updates, evacuation zones, shelters, and more:

Bug Fire | Stallion Fire

Juez federal suspende la venta prevista de terrenos de la mina Anaconda en Yerington

KUNR Public Radio | By Lupe Alvarez,
Bert Johnson
Published August 14, 2026 at 1:17 PM PDT
Tribal advocates and environmentalists gathered ahead of the preliminary injunction hearing
Bert Johnson
/
KUNR
Representantes de grupos tribales y ambientalistas se reunieron cerca del Tribunal Bruce R. Thompson en Reno el 13 de julio de 2026, antes de una audiencia federal sobre una orden judicial. La audiencia estaba relacionada con la propuesta de la Oficina de Administración de Tierras de vender por cero dólares los terrenos de la antigua mina de cobre Anaconda.

Un juez federal ordenó suspender temporalmente una venta de tierras prevista en Yerington mientras se resuelve en los tribunales una demanda que busca bloquearla permanentemente.

Un juez de distrito concedió la orden judicial preliminar en un caso que busca impedir la transferencia de los terrenos.

La decisión se produce después de que la Oficina de Administración de Tierras propusiera vender los terrenos de la antigua mina de cobre Anaconda a Atlantic Richfield Company por un precio de cero dólares.

A principios de esta semana, una coalición de grupos tribales y ambientalistas que se oponen a la venta argumentó ante el tribunal que la operación permitiría reanudar la actividad minera sin participación del público.

Abogados de la empresa y de la Oficina de Administración de Tierras sostienen que la transferencia ayudaría a acelerar la limpieza del lugar.

Comunidades cercanas dijeron que ya registran altas tasas de cáncer debido a la contaminación de la mina, que actualmente está cerrada. Integrantes de organizaciones indígenas sin fines de lucro también señalaron que la venta de los terrenos restringiría aún más el acceso a sitios de importancia religiosa e histórica.

El tribunal determinó que la privatización de estos terrenos públicos causaría un daño irreparable a las comunidades que continúan utilizándolos con fines recreativos, religiosos y de otro tipo.

El fallo es apenas el primer paso de lo que probablemente será una larga batalla legal sobre el futuro del lugar y quién tendrá voz en las decisiones sobre lo que ocurra allí.

Here is the story in English
En Español
Lupe Alvarez
Guadalupe Alvarez is a student at the Reynolds School of Journalism at the University of Nevada, Reno. She is currently pursuing her Masters in multimedia, with an emphasis in science communications, and works as a Graduate Assistant with The Hitchcock Project for Visualizing Science. Her reporting interests include issues related to ecology, conservation, environment, and Indigenous communities.
See stories by Lupe Alvarez
Bert Johnson
Bert is KUNR’s senior correspondent. He covers stories that resonate across Nevada and the region, with a focus on environment, political extremism and Indigenous communities.
See stories by Bert Johnson
Related Content