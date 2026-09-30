Recientes incendios forestales en Reno aumentan la preocupación por los seguros de vivienda

El viento levantaba nubes negras de polvo sobre ramas quemadas y retorcidas en la ladera norte de Peavine Mountain. Entre estas colinas, antes cubiertas de artemisa, Rick Arrate tuvo su hogar durante 20 años. Perdió su casa en el incendio forestal.

“Está todo pelado, desolado. Parece que hubieran bombardeado mi casa”, dijo Arrate.

Ahora, Arrate tendrá que cubrir por su cuenta los costos de reconstrucción de su casa. Depende de sus ahorros, de GoFundMe y de ayudas gubernamentales como las de FEMA porque, según dijo, no pudo conseguir un seguro de vivienda.

“Intenté conseguir un seguro varias veces. Podía tener mil millones de dólares y aún así nadie quería siquiera hablar de asegurar mi propiedad. Estaba demasiado aislada”, dijo Arrate.

En Nevada no existe una ley que obligue a las compañías de seguros a ofrecer pólizas a los propietarios de viviendas.

Según la empresa de recuperación ante desastres Bright Harbor, 13 de las 59 personas que reportaron por cuenta propia daños causados por el incendio Hawk dijeron que no tienen seguro de vivienda.

El comisionado de Seguros de Nevada, Ned Gaines, dijo que Nevada no es un estado que represente un riesgo excesivo para las aseguradoras.

“No considero que nuestro riesgo sea hoy mayor de lo que era antes de los incendios”, dijo Gaines. “Estamos conversando mucho con la industria de seguros y con las empresas que elaboran los modelos de riesgo en los que se basan. ¿Cómo evalúan el riesgo de la artemisa en comparación con el de una conífera? Realmente estamos tratando de explicarles las particularidades del mercado de Nevada. Somos, y seguimos siendo, un estado de riesgo relativamente bajo”.

Gaines dijo que los incendios se extinguen rápidamente en el estado y que el número de viviendas destruidas en Nevada, que nunca ha superado las dos cifras, es bajo en comparación con los cientos de viviendas destruidas por los incendios de Spokane este verano .

Pero Beth Smith, residente de Caughlin Ranch, sabe por experiencia propia lo que significa vivir en una zona de alto riesgo cuando se intenta conseguir cobertura de seguro.

El mes pasado recibió una notificación de que Acuity dejaría de asegurar su vivienda. Llevaba dos años con la compañía. La pequeña aseguradora decidió el año pasado retirarse del mercado de Nevada debido a pérdidas financieras, según confirmó a KUNR la División de Seguros de Nevada. Smith fue una de casi 2.000 personas en Nevada que se vieron obligadas a buscar una nueva cobertura.

Ha sido difícil. Su corredor de seguros le dijo que, hasta ahora, dos compañías se han negado incluso a darle una cotización debido al riesgo de incendios forestales.

“Me decepcionó muchísimo y me sorprendió por completo que otras compañías ni siquiera quieran darnos una cotización. Tener un seguro de vivienda es un requisito de la hipoteca, y si ninguna compañía está legalmente obligada a asegurarte, ¿cómo se supone que cumples con ese requisito?”, cuestionó Smith.

A ella le preocupan otras personas que podrían tener mayores dificultades para desenvolverse en el mercado de seguros.

“Muchas personas no están en mi situación. Mi lengua materna es el inglés. Tengo un corredor independiente que está trabajando muy duro por mí”, dijo Smith. “Tengo tiempo disponible para ocuparme de todo esto. ¿Qué va a pasar con todos nuestros vecinos de North Valleys?”

Más de 2.700 pólizas fueron canceladas o no renovadas debido al riesgo de incendios forestales en 2024, según la División de Seguros de Nevada, la cifra más alta registrada en el estado. Incline Village y el área cercana a Ruby Mountains estuvieron entre las zonas más afectadas.

Gaines dijo que los nuevos datos de 2025 se publicarán este otoño y que se espera que esa cifra sea menor. Agregó que, si el mercado estuviera en su peor momento, las personas tendrían que buscar cobertura entre 10 y 15 compañías de seguros antes de encontrar una que las asegure.

Los incendios recientes también han centrado la atención de los residentes en una nueva ley estatal. La ley permite que las aseguradoras excluyan la cobertura por incendios forestales de las pólizas de seguro de vivienda.

Pero Gaines dijo que, hasta ahora, ninguna aseguradora lo ha hecho.

“Lo revisaríamos con mucho cuidado. No es una idea que haya despertado mucho interés entre las aseguradoras porque reconocen las posibles consecuencias y quieren que la gente tenga cobertura”, dijo Gaines. “Además, si una compañía es la primera en hacerlo, podría perjudicar su participación en el mercado. Su negocio es vender pólizas”.

Hasta ahora, solo se ha aprobado una solicitud bajo la ley estatal, presentada por la compañía de seguros Chubb. Esta permite a los propietarios elegir un deducible separado para incendios forestales.

Gaines dijo que los reguladores también están revisando solicitudes de compañías que actualmente no operan en Nevada y que quieren ofrecer pólizas independientes para incendios forestales. Si esas pólizas llegan al mercado, dijo Gaines, las compañías podrían comenzar a excluir la cobertura contra incendios forestales de las pólizas tradicionales de seguro de vivienda en Nevada.

Esa sería una tendencia negativa, dijo Michael DeLong, investigador y especialista en defensa del consumidor de la Consumer Federation of America.

“Podrías terminar pagando dos primas: una por una póliza estándar de seguro de vivienda que te protegería contra robos, caída de árboles, granizo y otras cosas similares, y otra prima por una póliza contra incendios forestales. Depende mucho de los detalles”, dijo DeLong.

De vuelta en Peavine Mountain, Arrate dijo que, con seguro o sin él, todavía piensa reconstruir.

“Voy a reconstruir en Peavine. No me importa si termino viviendo en un contenedor de carga, en un cobertizo Tuff Shed o en lo que sea. Voy a construir algo para vivir aquí, en Peavine, y voy a estar bien. Soy optimista. He pasado gran parte de mi vida aquí, en Peavine Mountain. Camino por esta montaña todos los días. Así es como me convertí en el hombre que soy hoy”, dijo Arrate.

Si considera que está recibiendo un trato injusto al intentar obtener un seguro de vivienda, la División de Seguros de Nevada recomienda que se comunique con la agencia. También tenga cuidado con las estafas y documente los daños únicamente cuando sea seguro hacerlo .

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