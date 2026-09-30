Residentes describen una aterradora evacuación durante el incendio forestal Hawk

Sierra Drye estaba al volante de su Subaru Outback, tratando de salir del vecindario con su pareja, cuatro perros, dos gatos y una bandada de gallinas. Una densa capa de humo cubría el cielo mientras la artemisa ardía a ambos lados de la única carretera de entrada y salida del vecindario.

“Estaba llamando a mis abuelas y les decía: ‘No sé si voy a lograr salir o no’”, dijo Drye. “Soy del norte de California, así que inmediatamente pensé en el incendio de Paradise y en lo que vivieron las personas que intentaban salir mientras las llamas envolvían sus vehículos. Era lo único en lo que podía pensar: que mi carro se iba a incendiar”.

Drye, quien es enfermera, dijo que tiene facilidad para mantener la calma. Un amigo iba en motocicleta justo a su lado.

“Él estaba preparado para que yo me subiera atrás si tenía que abandonar el carro”, dijo Drye. “También llevaba una gallina en el carro que estaba siendo pisoteada por las otras dentro de la jaula y no estaba bien, así que la llevaba en brazos. Y pensé: ‘Bueno, voy a meterme esta gallina debajo de la camisa, subirme a una motocicleta y esperar que mis perros puedan correr detrás de nosotros’”.

Cuando salieron de su casa, Matt, la pareja de Drye, conducía su propia camioneta, pero finalmente tuvo que abandonarla y subir al vehículo de ella. Les tomó 30 minutos llegar a North Virginia Street. Drye dijo que podía sentir el calor dentro del carro, que todavía está cubierto de ceniza y huele fuertemente a humo.

Antes de que se fueran, Drye dijo que su casa todavía aparecía en la zona amarilla de “prepárese para evacuar” en la aplicación Watch Duty, uno de los pocos lugares donde las personas pueden obtener información sobre el incendio forestal, las evacuaciones y los cierres de carreteras. Dijo que la aplicación no cambió la zona a evacuación obligatoria hasta la noche del sábado, después de que ellos ya se habían ido.

“Creo que llevábamos al menos una hora fuera del vecindario cuando finalmente cambió a ‘salga ahora’”, dijo Drye.

Esa tarde, antes de que se fueran, unos amigos los ayudaron a mojar la casa y arrancar arbustos del patio trasero para crear un espacio de protección contra incendios.

“Teníamos amigos recorriendo la casa, tratando de sacar cualquier cosa que pareciera importante y poniéndola en sus vehículos para llevarla a la ciudad. Mis padres murieron, así que yo estaba recogiendo todo lo que tenía de ellos, que no es mucho. Tengo algunos libros de Goosebumps que me regaló mi papá y que todavía dicen: ‘Para Sierra, con cariño, papá’”, dijo Drye.

Durante las últimas cuatro noches se habían estado quedando en casas de amigos y ahora ya están de regreso en su hogar, aunque el miércoles por la tarde todavía no tenían electricidad. Las colinas detrás de su casa están quemadas, al igual que muchas viviendas de sus vecinos.

Drye y otros residentes del lado norte de Peavine cuestionan las diferencias entre la respuesta de los bomberos en esa zona y en el vecindario más adinerado de Somersett. Drye dijo que no había bomberos en el vecindario mientras las llamas avanzaban hacia ellos. No los vieron hasta que quedaron atrapados en el tráfico mientras intentaban huir.

“¿Por qué querrían salvar estas casas de trabajadores de clase obrera cuando tienen casas de varios millones de dólares al otro lado? Aunque el viento soplaba directamente hacia nosotros y empujaba el fuego en esta dirección”, dijo Drye.

Mientras los residentes evalúan los daños causados por el incendio, enfrentan otro problema. El próximo mes, la comisión de planificación podría discutir la rezonificación de parte de los terrenos detrás de la casa de Drye para permitir la construcción de más almacenes. Drye dijo que la única carretera de entrada y salida del vecindario no tiene capacidad para soportar más tráfico y quiere que el tema se posponga.

La pareja pasó la tarde del miércoles llevando sus pertenencias de vuelta a casa y cuidando a los animales

Pero hay una buena noticia. El día que comenzó el incendio, una de sus gallinas tuvo seis pollitos y, para cuando regresaron, otra de las gallinas que tuvo que dejar atrás había tenido dos más.

“Quien proponga los seis mejores nombres inspirados en el incendio podrá ponerles nombre a los pollitos. Ya tenemos dos seguros: Hawk, por supuesto, y Defensible Space”, dijo Drye.

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