Crece el número de jóvenes votantes en Nevada. ¿Se traducirá ese aumento en una mayor participación electoral?

Para Rose Barber, lograr que los jóvenes se involucren en la política comienza por hacerles sentir que tienen un espacio en ella.

Barber, presidenta de la organización estudiantil de jóvenes demócratas de la Universidad de Nevada en Reno, dijo que pudo comprobar ese interés durante una reciente feria de organizaciones estudiantiles.

“Me animó muchísimo ver la cantidad de jóvenes que se acercaron a nosotros y el entusiasmo que mostraron”, dijo Barber.

Ese interés coincide con el crecimiento del electorado joven en Nevada.

Datos de la Secretaría de Estado muestran que el número de votantes registrados de entre 18 y 24 años ha aumentado en unos 18.000 desde las elecciones de 2022.

Al mismo tiempo, cada vez más votantes de ese grupo de edad se registran sin afiliación partidista y ya superan en número tanto a los demócratas como a los republicanos.

Para el secretario de Estado, Francisco Aguilar, el creciente número de votantes jóvenes podría tener un impacto en un estado donde las elecciones pueden decidirse por márgenes muy estrechos.

“Tenemos 2,1 millones de votantes en Nevada. Por lo general, votan entre 1,4 y 1,5 millones, y los márgenes son muy estrechos. El voto de los jóvenes realmente puede inclinar la balanza en una elección”, dijo Aguilar.

A principios de este año, Aguilar puso en marcha Youth Vote Nevada, una iniciativa destinada a aumentar la participación cívica de los jóvenes mediante la educación electoral y actividades de divulgación en escuelas secundarias y universidades.

El programa ofrece recursos para los votantes jóvenes y oportunidades para que los estudiantes aprendan cómo se administran las elecciones y cómo participar en la vida cívica.

Aguilar dijo que el objetivo es fomentar el hábito de participar en la política desde una edad temprana.

“Imaginen si el 50% de esos estudiantes universitarios acudiera a votar. Podrían inclinar una elección hacia uno u otro lado”, dijo.

Sin embargo, registrar votantes es solo una parte del desafío.

Woodrow Johnston, presidente de los Jóvenes Republicanos de Nevada, dijo que la apatía política sigue siendo uno de los mayores obstáculos para involucrar a los votantes jóvenes.

También señaló que los jóvenes pueden sentirse atraídos por movimientos políticos que desafían el orden establecido.

“Durante buena parte de la historia, ser liberal era una forma de rebeldía, y ahora lo es ser conservador”, dijo Johnston.

Johnston explicó que su organización busca ofrecer a los jóvenes conservadores una puerta de entrada a la política republicana.

Según Johnston, a veces se anima a los votantes jóvenes a registrarse como demócratas porque se presenta como la opción predeterminada, y su objetivo es que la organización llegue a más de esos votantes.

“No espero que consigamos el apoyo de la mayoría de los jóvenes. Pero sería bueno reducir la diferencia tanto como sea posible”, dijo Johnston.

Barber, por su parte, cuestiona la idea de que los votantes jóvenes sean simplemente apáticos.

“Debo decir que, especialmente este año, ocurre todo lo contrario. No me cansaré de repetirlo. Están realmente dispuestos a movilizarse y participar”, afirmó Barber.

Para los organizadores políticos, el desafío es convertir ese interés en participación, haciendo que los jóvenes perciban la actividad política como algo relevante para sus vidas.

A medida que crece el electorado joven en Nevada, la pregunta es si ese interés se traducirá en una mayor participación en las urnas.

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