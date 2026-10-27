Autoridades electorales estatales y locales instan a los nevadenses a votar y califican de ‘distracción’ los intentos del gobierno de Trump de interferir en las elecciones

Unas semanas antes del inicio de la votación anticipada, Reggie Greer Jr., subdirector del Registro de Votantes del condado de Washoe, explicó cómo se preparan los equipos de votación para las elecciones de mitad de mandato. Lo hizo en un almacén que está siendo remodelado para albergar las operaciones electorales del condado.

“Lo que estamos viendo aquí es el área PRELAT, o área de pruebas de lógica y precisión”, comenzó. “Si miran hacia aquella esquina, así como todas estas mesas, verán cómo preparamos los equipos para los votantes”.

Bert Johnson / KUNR Public Radio Reggie Greer Jr., subdirector del Registro de Votantes, en un almacén renovado que alberga las operaciones electorales del condado de Washoe, el 5 de octubre de 2026.

Según Greer, el personal electoral tuvo que probar manualmente 900 cabinas de votación para preparar las elecciones del 3 de noviembre. Esto se debe a que ninguna de esas máquinas está conectada a internet ni a ninguna otra red.

“Activar manualmente una boleta, insertar una tarjeta de votante y asegurarse de que aparezca la boleta correspondiente según el distrito electoral. Todo eso se está probando ahora mismo”, dijo.

Durante todo el proceso, los observadores podían estar presentes. Y ahora que comenzó la votación anticipada, pueden observar cómo se emiten y procesan las boletas, ya sea en persona o mediante la transmisión en vivo del condado de Washoe .

Estas oportunidades buscan disipar las preocupaciones sobre la integridad electoral. Según una encuesta de Gallup realizada en julio, dos tercios de los votantes estaban preocupados por la posibilidad de que los líderes políticos intentaran cambiar los resultados.

Sin embargo, las autoridades electorales y los expertos afirman que las elecciones estadounidenses son seguras y que el sistema está diseñado para proteger la voluntad de los votantes.

“Hemos visto una enorme evolución en los desafíos que enfrentan las autoridades electorales, ya sea en materia de ciberseguridad, del entorno informativo o también de seguridad física”, dijo Ben Hovland, investigador principal del Center for American Progress y expresidente de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.

Hovland dijo que la confianza en las elecciones se vio afectada después de que el presidente Donald Trump negara su derrota frente a Joe Biden, una falsedad conocida como la “Gran Mentira”. Ahora que Trump ha regresado al poder, Hovland afirmó que intenta influir en estas elecciones.

“También estamos viendo cómo buena parte del aparato del gobierno federal se está utilizando como arma política, o al menos se está orientando a dificultar el trabajo de los funcionarios electorales”, afirmó

Esto ha llevado a muchos votantes a preocuparse por la posibilidad de que el gobierno envíe agentes armados a los centros de votación. Una medida de ese tipo violaría la ley , y las autoridades federales aseguran que no tienen previsto hacerlo . Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también ha dicho que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían presentarse en respuesta a amenazas específicas.

Andrew McDonald, registrador de votantes del condado de Washoe, no espera que eso ocurra, pero dijo que su oficina está preparada si sucede. Siguiendo las recomendaciones estatales, adoptaron un plan de respuesta en caso de que aparezcan agentes federales. Y si los votantes encuentran algún tipo de interrupción el día de las elecciones, siempre pueden acudir a otro de los más de 40 centros de votación del condado .

“Les estamos diciendo a los votantes que sigan votando. Esto es una distracción, sea cual sea el motivo”, dijo. “Si se van sin votar, eso podría ser precisamente lo que algunas personas quieren que ocurra”.

El secretario de Estado de Nevada, Cisco Aguilar, dijo que Trump busca, en última instancia, poner las elecciones bajo control federal, algo que sería inconstitucional.

“Están acumulando amenazas e intentos de intimidación contra nosotros”, dijo. “Comienzan con uno, luego agregan otro, y es como una lasaña. Y a medida que se acumulan, adquieren un peso considerable. Pero estamos preparados”.

Entre esos esfuerzos figura una demanda del Departamento de Justicia para obtener información privada de los votantes de Nevada. Un juez federal desestimó el caso en agosto. Un mes después, el estado investigó las afirmaciones del gobierno de Trump de que 185 personas sin ciudadanía estadounidense figuraban en los registros electorales de Nevada. En realidad, todas tenían derecho a votar.

“A un estudiante de tercer grado se le exige mostrar más pasos para resolver un problema de matemáticas de los que muestra el Departamento de Seguridad Nacional para intentar demostrar que hay personas sin ciudadanía”, dijo Aguilar.

Bert Johnson / KUNR Public Radio Equipos de votación del condado de Washoe durante una jornada de pruebas, el 5 de octubre de 2026.

La oficina de Aguilar también ha realizado cambios para fortalecer la confianza en el proceso. El jueves anunció un nuevo portal en internet donde cualquier persona puede consultar cuántas boletas han sido devueltas. El estado también adoptó nuevas máquinas de votación que generan boletas de papel .

Por su parte, McDonald dijo que todos los votantes deben tener la confianza de que su voz será escuchada.

“Si les preocupa esa intimidación, voten por correo”, dijo. “Pueden hacerlo desde la comodidad de su casa. Pero envíen su boleta con anticipación”.

Y durante el resto de la semana, los votantes también pueden votar anticipadamente en persona.

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