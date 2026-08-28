Incendio Hawk deja a una familia de Reno de luto, tratando de reconstruir y cuestionando las alertas de evacuación

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Francisco Lopez ya había enfrentado años de dificultades físicas cuando el incendio Hawk se extendió por Reno el 22 de agosto.

El hombre de 47 años sufrió graves quemaduras en el incendio y permanece internado en la unidad de cuidados intensivos para pacientes con quemaduras de UC Davis, en California. Su casa quedó destruida, junto con casi todo lo que poseía.

Su único hijo, Juan Lopez, dijo que el incendio dejó a su padre enfrentando otro capítulo difícil en una vida que ya había estado marcada por lesiones y enfermedades.

Francisco trabajó durante años en una carnicería de Reno. Un accidente laboral provocó la amputación parcial de dos de sus dedos. Más tarde, la diabetes llevó a la amputación de la mitad de su pie derecho y de tres dedos del izquierdo. Con el tiempo, el dolor hizo imposible que continuara trabajando.

Vivía en un tráiler en el área de North Valleys, junto con su pareja y la tía de ella, Hayde Medina Valiente, de 83 años.

Cuando comenzó el incendio Hawk el sábado, Juan estaba trabajando en otra parte de Reno. Su madre lo llamó, preocupada por la propagación del incendio hacia North Valleys. Quería saber si Francisco estaba a salvo.

Juan llamó a su padre alrededor de las 5 p.m.

No hubo respuesta.

Unas dos horas después, Francisco devolvió la llamada y le dijo a Juan que estaba en un hospital de Reno después de sufrir quemaduras en el incendio.

“Cuando me dijo que estaba en el hospital por el incendio, sentí que se me caía el corazón”, dijo Juan en inglés. “No sabía qué pensar. Solo esperaba y rezaba para que estuviera bien”.

Según Juan, Francisco y su pareja habían salido brevemente del tráiler para buscar agua mientras el incendio se acercaba. Cuando regresaron, las llamas ya habían alcanzado el tráiler.

Juan dijo que su padre intentó volver a entrar para salvar a los tres perros de la familia.

En medio de la confusión, Francisco cayó al fuego. De alguna manera, logró salir por sí mismo.

Francisco y las dos mujeres fueron trasladados a un hospital local de Reno alrededor de las 6 p.m. Las quemaduras de Francisco eran lo suficientemente graves como para que los médicos determinaran que necesitaba atención especializada. Alrededor de las 3 a.m. del domingo 23 de agosto, fue trasladado al centro especializado en quemaduras de UC Davis.

Los médicos están evaluando la gravedad de sus lesiones y si necesitará cirugía de injertos de piel.

Hayde Medina Valiente de 83 años murió posteriormente a causa de las heridas sufridas en el incendio.

En Reno, el tráiler ya no existe.

Tampoco quedan las pertenencias de Francisco, incluyendo su ropa y muebles. La familia también cree que los tres perros murieron en el incendio.

Juan dijo que su padre, su pareja y Hayde nunca recibieron una alerta de evacuación en sus teléfonos.

Él cree que recibir una advertencia podría haber cambiado lo que ocurrió esa noche.

“Me siento molesto porque si hubieran recibido esa notificación, sé que mi papá no habría intentado regresar para salvar todo lo que había en el tráiler”, dijo Juan. “No estaríamos en esta situación ahora. Él no habría perdido todo: su casa, su ropa, sus perros, todo”.

Juan cree que una advertencia más temprana podría haberles dado a su padre y a las dos mujeres más tiempo para salir antes de que las llamas alcanzaran su vivienda.

Ahora Juan intenta ayudar a su padre a recuperarse mientras también enfrenta las exigencias de su trabajo y su propia vida.

“Soy el único hijo de mi papá, y tratar de equilibrar el trabajo con toda esta situación es muy estresante”, dijo Juan. “Nadie piensa que algún día esto le va a pasar a su familia”.

Juan no sabe cuánto tiempo permanecerá su padre en el hospital. Está organizando una recaudación de fondos para ayudar a Francisco con vivienda, ropa y otras necesidades básicas una vez que sea dado de alta.

Por ahora, Francisco permanece en la unidad de cuidados intensivos para pacientes con quemaduras en California, enfrentando un largo proceso de recuperación.