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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 28 de agosto de 2026

By Maria Palma
Published August 28, 2026 at 1:59 PM PDT
A hilly terrain with smoke filling an otherwise blue sky.
Maria Palma
/
KUNR Public Radio
The Hawk Fire burning in Northwest Reno, Nev., on Saturday, Aug. 22, 2026, during the early evening.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

El incendio Hawk en Reno impactó a miles de familias, dejó a múltiples personas heridas, una fallecida, decenas de casas destruidas y más de 15.000 acres quemados. ¿Qué debes saber?

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

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Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.