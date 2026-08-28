Al Aire con KUNR - 28 de agosto de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

El incendio Hawk en Reno impactó a miles de familias, dejó a múltiples personas heridas, una fallecida, decenas de casas destruidas y más de 15.000 acres quemados. ¿Qué debes saber?

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