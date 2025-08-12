© 2025 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Congress voted to defund public media. Now more than ever, we need your help protecting this vital service.
Learn what you can do to support KUNR today ➡️

Trump administration proposes funding cuts for disability programs that serve Native Americans

WBUR | By Here & Now Newsroom
Published August 12, 2025 at 9:01 AM PDT

The Trump administration is proposing funding cuts for protection and advocacy programs that serve people with disabilities. These programs are vital for the 40,000 people in the Navajo Nation with mental illness.

O. Rose Broderick, who covers disability at STAT, joins us to discuss what the funding cuts could mean for Native Americans with disabilities.

This article was originally published on WBUR.org.

Copyright 2025 WBUR

Here & Now Newsroom