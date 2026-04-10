Al Aire con KUNR -10 de abril de 2026
En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma y el practicante de periodismo Emilio Milo informan acerca de los siguientes titulares.
Un tribunal de Nevada ordena que los inmigrantes detenidos tienen derecho a ser puestos en libertad en determinados casos
Una nueva investigación indica que la mayoría de gente enfrentando penalidades criminales no llegan a la cárcel
Reno instalará cámaras de vigilancia a lo largo del río Truckee
Organización de Tahoe lanza nuevo sistema de reconocimiento de especies acuáticas invasoras.
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