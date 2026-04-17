Al Aire con KUNR -17 de abril de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma y el practicante de periodismo Emilio Milo informan acerca de los siguientes titulares.

La Junta de Control del Juego de Nevada publica normas de redondeo para los casinos.

El consejo de la biblioteca del condado de Washoe aprobó el miércoles el contrato del nuevo director del sistema.

Un estadio profesional de fútbol podría ser una realidad pronto en Reno.

Vehículos autónomos están realizando pruebas en Truckee.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .