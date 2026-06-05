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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 5 de junio de 2026

By Maria Palma
Published June 5, 2026 at 1:09 PM PDT
People hold signs including one with an image of Anna Marie Scott with a red hand print over her mouth that reads, “Justice for Anna Marie Scott.” In the background is a sign that reads, “Pyramid Lake.”
Lucia Starbuck
/
KUNR Public Radio
People march to bring awareness of the missing and murdered Indigenous peoples crisis on May 3, 2024 at the Pyramid Lake Paiute Tribe reservation. Anna Marie Scott was found in the trunk of a burned vehicle on I-580 in 2022. The Washoe County Sheriff’s Office has not released new information about her death.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Presentan cargos por asesinato en caso de mujer Paiute hallada muerta cerca de Reno

Vivienda cerca de Truckee recibe certificación por medidas de protección contra incendios forestales

Respaldo de Trump reconfigura la contienda republicana por el escaño de Amodei

Encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses percibe más eventos climáticos extremos

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Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.