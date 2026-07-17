Al Aire con KUNR - 17 de julio de 2026
En este episodio de Al Aire con KUNR, practicantes Emilio Milo y Malory Shaw informan acerca de las noticias de la semana.
Un nuevo miembro en la Junta de Fideicomisarios de la Biblioteca
Un rancho histórico que se convierte en un parque estatal
Defensores tribales se reúnen en relación a la mina inactiva Anaconda
Y el jefe de policía Corey Solferino comparte sus prioridades
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