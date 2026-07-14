Polinizadores más poderosos, de los trópicos al desierto

En una fresca mañana de mayo, decenas de aves trinan entre los árboles y revolotean de un lado a otro en la selva tropical de Costa Rica. Entre esos sonidos se distinguen los cantos más breves y suaves de los colibríes en la Estación Biológica La Selva, en el Parque Nacional Braulio Carrillo. Aunque caben en la palma de una mano, sus colores brillantes y sus picos largos y puntiagudos hacen que sean fáciles de identificar.

Muchas plantas y flores dependen de los colibríes para su polinización, entre ellas las heliconias, las plantas de coralillo y las bromelias.

Estas flores de colores intensos, largas y tubulares, son polinizadas con especial eficacia por los colibríes, cuyos picos encajan en sus aberturas estrechas y alargadas. Al extraer el néctar, las aves recogen polen y lo transportan de una flor a otra.

Estas plantas sostienen la biodiversidad de Costa Rica al formar parte de complejas redes alimentarias, ofrecer refugio a insectos y favorecer a polinizadores locales especializados, como los colibríes.

Emanuel Brenes, biólogo tropical y experto en conservación, estudia las interacciones entre las plantas y los colibríes. Brenes explicó la importancia de la función polinizadora de estas aves.

“Entonces, como estas flores evolucionaron para atraer colibríes, generalmente son visitadas solo por colibríes”, dijo Brenes. “Entonces hay una relación de especialización entre esas flores específicamente y los colibríes porque no están siendo visitadas por insectos”.

Natalie MacKay Emanuel Brenes. 18 de mayo de 2026, Costa Rica.

Los colibríes desempeñan un papel fundamental para la supervivencia de estas plantas nativas, explicó Brenes.

"Si perdemos las plantas especializadas de las zonas de baja y media elevación, tendremos problemas con los polinizadores; en este caso, con los colibríes", dijo.

Brenes estudia estas plantas en las tierras bajas, una región caracterizada por su abundante vegetación y humedad. Sin embargo, señaló que estos ecosistemas son vulnerables a la pérdida de hábitat. Su trabajo forma parte de un proyecto de investigación que aún está en curso y cuyos resultados no han sido publicados.

Efectos de la pérdida de hábitat de los colibríes

En el concurrido centro de visitantes de la Estación Biológica La Selva, el naturalista Jeremi Telecaluna señalaba distintas aves al finalizar un recorrido. Telecaluna dijo que una disminución en las poblaciones de colibríes podría tener efectos negativos sobre la selva tropical.

"Bueno, probablemente también veríamos una disminución de los árboles o incluso de los bosques, porque los colibríes son uno de los principales polinizadores", dijo Telecaluna.

Natalie MacKay Jeremi Telecaluna. 20 de mayo de 2026, Costa Rica.

Pero los colibríes no solo enfrentan amenazas en los trópicos. En Nevada, la expansión urbana avanza sobre los pastizales y las llanuras abiertas del norte del estado y, con ello, reduce el hábitat natural de estas aves.

El ornitólogo Alan Gubanich dijo que el crecimiento urbano afecta a las poblaciones locales de colibríes.

"Creo que la pérdida y destrucción del hábitat ha sido la principal causa de la desaparición de miles de millones de aves. Sin hábitat, no tienen alimento ni lugares donde reproducirse", afirmó Gubanich.

"Bueno, creo que la eliminación y destrucción del hábitat ha sido la principal causa de la pérdida de miles de millones de aves”,dijo Gubanich. “Así que, sin hábitat, no tienen alimento ni un lugar donde reproducirse", añadió.

Natalie MacKay Alan Gubanich. 27 de mayo de 2026, Reno, Nevada.

Cómo apoyar a las poblaciones de colibríes

Una forma en que las personas pueden ayudar a mantener las poblaciones de colibríes es instalando bebederos con néctar. Telecaluna dijo que esta práctica puede tener efectos positivos.

"Yo prefiero que vengan al bebedero. ¿Por qué? Porque, si destruimos su hábitat, van a desaparecer. Prefiero ofrecerles un bebedero antes que destruir el lugar donde viven", dijo Telecaluna.

Gubanich coincidió. Explicó que, aunque los jardines con plantas nativas son la mejor opción, los bebederos pueden ayudar a que los colibríes sobrevivan. Añadió que también es posible favorecer sus poblaciones sembrando especies nativas como aguileñas (columbine) y ásteres.

Las investigaciones a gran escala y los esfuerzos de conservación, como el estudio que Brenes desarrolla actualmente y el trabajo de la Northwest Nevada Bird Alliance, pueden contribuir a crear conciencia sobre la importancia de estas aves y las amenazas que enfrentan. A nivel local, las personas también pueden apoyarlas instalando un bebedero en sus jardines y sembrando la mayor cantidad posible de plantas nativas que atraigan a los colibríes.

Este reportaje fue realizado en colaboración con el Hitchcock Project for Visualizing Science y la Reynolds School of Journalism.

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