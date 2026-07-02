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Biggest Little Big Band at Reno Public Market for Artown

Biggest Little Big Band at Reno Public Market for Artown

Time & Location
Jul 08, 2026, 7:00 PM – 9:00 PM PDT
Reno Public Market, 299 E Plumb Ln, Reno, NV 89502, USA

About the Event
Our 17-piece big band features Cindy Sabatini on vocals.

This is an Artown 2026 event.

Event Link - https://www.renopublicmarket.com/events/biggest-little-big-band-for-artown

Reno Public Market
07:00 PM - 09:00 PM on Wed, 8 Jul 2026
Reno Public Market
299 E Plumb Ln
Reno, Nevada 89501
775-993-3220
hello@renopublicmarket.com
renopublicmarket.com