Biggest Little Big Band at Reno Public Market for Artown
Biggest Little Big Band at Reno Public Market for Artown
Time & Location
Jul 08, 2026, 7:00 PM – 9:00 PM PDT
Reno Public Market, 299 E Plumb Ln, Reno, NV 89502, USA
About the Event
Our 17-piece big band features Cindy Sabatini on vocals.
This is an Artown 2026 event.
Event Link - https://www.renopublicmarket.com/events/biggest-little-big-band-for-artown
Reno Public Market
07:00 PM - 09:00 PM on Wed, 8 Jul 2026
Reno Public Market
299 E Plumb LnReno, Nevada 89501
775-993-3220
hello@renopublicmarket.com