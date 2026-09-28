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Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
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Nevada Candidate Forum

Nevada Candidate Forum

KUNR is co-sponsoring a series of Nevada candidate forums, in partnership with Sierra Nevada Forums and the League of Women Voters of Northern Nevada.

Location: Brewery Arts Center Performance Hall: 511 W. King St., Carson City, NV 89703

Nevada State Treasurer:

  • Tya Mathis-Coleman (D) - confirmed
  • Drew Johnson (R) - confirmed      

Nevada State Attorney General:

  • Nicole Cannizzaro (D) - confirmed
  • Andriana Guzman Fralick (R) - declined      

Nevada Lieutenant Governor:

  • Stavros Anthony (R) incumbent - no response
  • Sandra Jauregui (D) - confirmed

 Nevada State Controller:

  • Andy Matthews (R) incumbent - no response
  • Michael MacDougall (D) - confirmed
Brewery Arts Center
06:00 PM - 08:00 PM on Mon, 12 Oct 2026
Brewery Arts Center
449 W. King St.
Carson City, Nevada 89703
(775) 883-1976
info@breweryarts.org
https://breweryarts.org/event/20240517-pirates/