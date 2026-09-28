Nevada Candidate Forum
Nevada Candidate Forum
KUNR is co-sponsoring a series of Nevada candidate forums, in partnership with Sierra Nevada Forums and the League of Women Voters of Northern Nevada.
Location: Brewery Arts Center Performance Hall: 511 W. King St., Carson City, NV 89703
Nevada State Treasurer:
- Tya Mathis-Coleman (D) - confirmed
- Drew Johnson (R) - confirmed
Nevada State Attorney General:
- Nicole Cannizzaro (D) - confirmed
- Andriana Guzman Fralick (R) - declined
Nevada Lieutenant Governor:
- Stavros Anthony (R) incumbent - no response
- Sandra Jauregui (D) - confirmed
Nevada State Controller:
- Andy Matthews (R) incumbent - no response
- Michael MacDougall (D) - confirmed
Brewery Arts Center
06:00 PM - 08:00 PM on Mon, 12 Oct 2026
Brewery Arts Center
449 W. King St.Carson City, Nevada 89703
(775) 883-1976
info@breweryarts.org