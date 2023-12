Secretario Xavier Becerra visita Reno para hablar del acceso a la atención sanitaria en comunidades desatendidas

Read in English

El 15 de diciembre, el Secretario Becerra hizo una parada en Reno para destacar los esfuerzos de la Administración Biden para reducir los costes de la atención sanitaria, mejorar la equidad sanitaria y promover la vacunación.

Becerra se reunió con líderes latinos locales y visitó la Clínica de Salud Tribal de Reno-Sparks Indian Colony para una discusión comunitaria.

En conversación con KUNR, Becerra afirmó que Reno es un centro de atención sanitaria para algunas de las comunidades con poblaciones más pequeñas y más alejadas de los grandes hospitales.

El gobierno federal está intentando aumentar el número de profesionales de salud en las comunidades rurales y ampliar los servicios de telemedicina, dijo Becerra. El objetivo es que todos puedan acceder a la atención médica.

“Queremos que sepa todo el pueblo, especialmente el de habla español, que hay acceso a servicios de salud para todos, en muchos casos sin tener que pagar y en muchos casos para todos. Y cuando digo todos, aunque uno no tenga estatus en este país,” dijo Becerra.

Además de la contratación y retención de personal, Becerra dijo que los profesionales culturalmente competentes y los servicios de asistencia bilingüe son fundamentales para la equidad en la atención sanitaria. Como hijo de inmigrantes y primer latino en ocupar el cargo, Becerra ha sido un defensor de las comunidades desfavorecidas.

“Si yo te veo y creo que eres como yo, tienes las experiencias que yo he tenido. Voy a tener más confianza que puedo poner mi fe en ti. Si ese doctor me pregunta: ¿qué te pasa, qué te duele? Y yo le explico algo que yo quiero que entienda bien, que lo que me duele tal vez es físico, pero también puede ser mental y tiene que conocer cómo se lo estoy diciendo. Si no entiende mi idioma va a ser difícil cumplir,” dijo Becerra.

El Secretario también habló sobre las barreras al acceso a los servicios de salud mental en las comunidades latinas.

Becerra dijo que pedir ayuda o apoyo emocional aún es un tabú para muchos latinos.

“A veces todavía recuerdo cuando escuchaba que me decían o escuchaba: “aguántate, si algo te duele y no es físico, es mental, aguántate, sigue adelante. Esto solo está en tu cabeza.” A veces uno necesita ayuda, ayuda profesional. No hay vergüenza. Necesitar esa ayuda es como cualquier otra cosa físicamente, donde se necesita un profesional,” él dijo.

Becerra destacó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha estado trabajando para ofrecer más servicios en español. La nueva Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis brinda asistencia gratuita y confidencial para personas que están pasando por momentos difíciles.