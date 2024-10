Enmiendas sobre aborto y elecciones primarias que se votarán en Nevada: lo que debes de saber

Por Wendy Selene Pérez

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:

Tres de las siete enmiendas que se votan en las elecciones de 2024 en el estado de Nevada están causando controversia: te contamos de qué se tratan.

La pregunta 3 propone que todos los votantes registrados, sin importar su afiliación política, puedan participar en las elecciones primarias; de manera que los no partidistas, los demócratas y los republicanos, podrían elegir candidatos y clasificarlos por orden de preferencia.

La pregunta 6 busca establecer como derecho constitucional el aborto, que sería aplicable no sólo a los residentes de Nevada, sino también a personas de otros estados que se encuentren en Nevada.

En la boleta electoral del próximo 5 de noviembre de 2024, además de tener la opción de elegir al siguiente presidente de Estados Unidos, el estado de Nevada incluye 7 preguntas: 6 tienen que ver con enmiendas constitucionales y la séptima es una ley estatal remitida por la Legislatura. Tres de ellas —referidas a las elecciones primarias y al aborto— presentan controversia. Te explicamos de qué se tratan.

Pregunta 3 sobre las primarias electorales

La enmienda en la pregunta 3 propone un cambio en las elecciones primarias que actualmente son “cerradas”; es decir, ahora únicamente las personas registradas en un partido pueden votar en las primarias de su partido. De ser aprobada, las primarias pasarían a ser “abiertas” y cualquier votante registrado, incluidos los no partidistas, podrían votar.

La pregunta 3 dice: “¿Debe enmendarse la Constitución de Nevada para permitir a todos los votantes de Nevada el derecho a participar en elecciones primarias abiertas para elegir candidatos para las elecciones generales en las que todos los votantes pueden entonces clasificar a los candidatos restantes por preferencia para los cargos de Senadores de EE.UU., Representantes de EE.UU., Gobernador, Vicegobernador, Secretario de Estado, Tesorero del Estado, Contralor del Estado, Fiscal General y Legisladores del Estado?”.

Nevada tiene más votantes no partidistas (825,179) que demócratas (718,625) o republicanos (673,828), según los datos del registro de la Secretaría del estado de Nevada al 1 de octubre de 2024.

"En general, a los jóvenes les gusta [esta propuesta], porque tienden a estar registrados como no partidistas, así que esto les daría la capacidad de participar más plenamente en nuestra elección primaria”, dijo Sondra Cosgrove, profesora de Historia en el College of Southern Nevada y presidenta de la junta directiva de Vote Nevada, una organización sin fines de lucro de participación cívica.

De acuerdo con la pregunta 3, los votantes además podrían seleccionar a los candidatos por orden de preferencia de la siguiente manera: al llegar a votar, el elector recibirá una boleta donde se listan todos los candidatos para un puesto específico. En lugar de elegir sólo a un candidato, podrá marcar hasta cinco en el orden de preferencia. Por ejemplo, indicar "1" para su candidato favorito, "2" para su segunda opción y "3" para su tercera opción.

Cortesía / Factchequeado Campañas a favor y en contra de la pregunta 3 en la boleta electoral en Nevada.

Si un candidato recibe más del 50% de los votos de primera opción, es declarado ganador.

Según Cosgrove, habría más diversidad de candidatos y podrían avanzar varios de un solo partido. “Es mucho más probable que los candidatos más jóvenes y los que no tienen tanto dinero puedan pasar, al menos, a las elecciones generales”, dijo.

All Voting is Local, organización no partidista que promueve los derechos de los votantes a nivel estatal y local, argumenta que la pregunta 3 podría ser complicada y confusa. Kerry Durmick, la directora estatal de esta organización, dijo al medio Nevada Current que teme que los votantes no entiendan por qué están votando esta enmienda, porque, señala, no hay información suficiente o recursos para educarlos acerca del nuevo sistema.

La pregunta 3 ya había sido sometida a votación, pero no ha sido aprobada definitivamente: aunque ganó el “Sí” en la elección anterior de 2022, para convertirse en ley necesita ser confirmada en la elección de noviembre de 2024. Si es aprobada, se implementará en las primarias de 2026.

Según Cosgrove, este sistema ya funciona de manera casi exactamente igual en otros estados, como Alaska, aunque tenga otro nombre.

Pregunta 6 para votar si el aborto se eleva a derecho constitucional

Factchequeado

Pregunta 6 en la boleta: “¿Debería enmendarse la Constitución de Nevada para crear el derecho fundamental de una persona a un aborto, sin interferencia de los gobiernos estatales o locales, siempre que el aborto sea realizado por un profesional sanitario cualificado hasta la viabilidad fetal o cuando sea necesario para proteger la salud o la vida de la persona embarazada en cualquier momento del embarazo?”.

Una explicación de la enmienda propuesta en la pregunta 6, difundida por la Secretaría de Estado de Nevada, señala que significaría un cambio para elevar el aborto a derecho constitucional y se aplicaría “desde el inicio del embarazo de una persona hasta el inicio de la ‘viabilidad fetal’, a menos que la persona embarazada necesite atención médica para proteger su vida o salud, en cuyo caso el derecho se aplica durante todo el embarazo”.

“‘Viabilidad fetal’ significa “el momento del embarazo en el que, según el juicio del profesional de la salud que trata al paciente, existe una probabilidad significativa de que el feto sobreviva sostenidamente fuera del útero sin medidas médicas extraordinarias”.

La iniciativa no señala el número de semanas de viabilidad fetal; la decisión queda exclusivamente en manos de la persona gestante y un profesional de la salud.

El aborto está permitido en Nevada dentro de primeras las 24 semanas de embarazo, desde un referéndum de 1990. Cambiar esa ley estatal requeriría el voto directo de los nevadenses.

Con la iniciativa actual, se añadiría una nueva sección al Artículo 1 de la Constitución de Nevada que establecería un derecho fundamental e individual al aborto, lo que permitiría “a los individuos tomar y llevar a cabo decisiones sobre asuntos relacionados con el aborto sin interferencia de los gobiernos estatales o locales”, según la enmienda.

"Estamos tratando de agregar esa protección adicional para que no venga un político y nos trate de quitar ese derecho", dijo Mary Janet Ramos, directora interina en Nevada de la organización Reproductive Freedom for All, a la agencia de noticias EFE.

La enmienda también detalla que el aborto sería una opción legal aplicable para los residentes y no residentes del estado de Nevada: la Sección 1 de esta enmienda a la Constitución de Nevada dice que “haría del aborto una opción legal para todas las personas, no solo para los habitantes de Nevada”. El texto también señala que el derecho incluye “que un profesional de la salud calificado realice el procedimiento de aborto”.

La Coalición de Padres e Hijos, una organización creada en 2023, presentó ese mismo año una demanda para bloquear la iniciativa.

De acuerdo con el Artículo 19, sección 2 de las Constitución de Nevada, una iniciativa que proponga enmendarla debe ser aprobada por los votantes en dos elecciones generales sucesivas. “Si esta iniciativa es aprobada por los votantes en las elecciones generales de noviembre de 2024 y noviembre de 2026, las disposiciones entrarán en vigor el cuarto jueves de noviembre de 2026 (24 de noviembre de 2026) cuando los votos sean escrutados por la Corte Suprema de acuerdo con el NRS 293.395).

Propuesta 7 para exigir la identificación de los votantes

Factchequeado

En la boleta electoral se incluye la propuesta para exigir que los habitantes en Nevada presenten algún tipo de identificación con fotografía para verificar su identidad cuando acuden a votar en persona, o que proporcionen información personal (como los cuatro últimos dígitos de su licencia de conducir o de su número de seguro social) en caso de votar por correo.

La pregunta 7 señala: “¿Debería enmendarse la Constitución de Nevada para exigir a los votantes que presenten una identificación con foto para verificar su identidad cuando voten en persona o que proporcionen cierta información personal para verificar su identidad cuando voten por correo?”.

Esta iniciativa, si se aprueba, cambia el artículo 2 de la Constitución de Nevada. Las personas que votan en persona en un centro de votación tendrían que mostrar una identificación que esté vigente o que no haya caducado desde hace más de cuatro años. Si un votante tiene más de 70 años, la identificación puede estar caducada por cualquier período de tiempo.

Un documento de las enmiendas elaborado por la oficina del Secretario de Estado de Nevada, Francisco V. Aguilar, explica que, según la ley actual, los votantes de Nevada sólo deben mostrar identificación en determinadas situaciones: “Sólo los votantes que se inscriben para votar por correo o computadora, o que se preinscriben para votar por correo o computadora, y que no han votado previamente en una elección para un cargo federal en Nevada, deben proporcionar una identificación. Además, la ley estatal requiere que los votantes que se inscriban para votar en línea menos de 14 días antes de una elección también deben votar en persona y presentar una identificación y prueba de residencia”.

Si se aprueba durante estas elecciones generales de 2024, la misma pregunta se someterá a votación de las elecciones generales de 2026 para su aprobación adicional.

Una encuesta muestra que el 74% de los nevadenses apoyan esta enmienda.

Otras preguntas en la boleta de Nevada

En la pregunta 1 los votantes deben responder si están a favor o en contra de eliminar de la Constitución a la Junta de Regentes del Sistema de Educación Superior de Nevada (NSHE, por sus siglas en inglés) y realizar auditorías cada dos años. Una auditoría reciente al NSHE encontró actividades financieras “cuestionables e inapropiadas” entre los años 2018 y 2022.



La pregunta 2 propone un cambio a la Sección 1 Artículo 13 de la Constitución de Nevada, redactada hace 160 años, para sustituir el término “instituciones” por “entidades” y cambiar los términos “dementes” por “personas con enfermedad mental significativa”; “ciegos” por “personas ciegas o con discapacidad visual”, y “sordomudos” por “personas sordas o con dificultades auditivas”.



La pregunta 4 es una enmienda para eliminar de la Constitución de Nevada un texto que permite el uso de la esclavitud o la servidumbre involuntaria como castigo criminal.



La pregunta 5 consultará si los votantes están de acuerdo con modificar el Impuesto sobre Ventas y Uso de 1955 para proporcionar una exención del impuesto sobre ventas para pañales para niños y adultos.



Nevada es considerado uno de los siete estados swing (estados péndulo), en los que tanto el Partido Demócrata como el Republicano tienen probabilidades similares de ganar, porque aunque en las últimas tres elecciones los demócratas han ganado en el estado, el margen de victoria fue de menos de 2.5 puntos porcentuales en las últimas dos elecciones presidenciales.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también: