Legisladores de Nevada reintroducen proyecto para reducir el costo de medicamentos con receta

Los legisladores de Nevada volvieron a presentar un proyecto de ley para reducir el costo de los medicamentos que requieren receta el miércoles por la tarde en Carson City. La iniciativa adoptaría los precios negociados a nivel federal por Medicare para todos los residentes del estado, sin importar el tipo de seguro que tengan.

Gracias a la Ley de Reducción de la Inflación, a partir de 2026 se establecerá un tope de precio para 10 medicamentos. Esto incluye fármacos sin versiones genéricas utilizados para tratar la diabetes, la insuficiencia cardíaca y enfermedades autoinmunes. Los medicamentos fueron seleccionados por sus beneficios, su impacto en poblaciones específicas y sus costos de producción.

La asambleísta demócrata Venicia Considine también presentó el proyecto en la sesión pasada . El gobernador republicano Joe Lombardo lo vetó , argumentando que impondría topes de precios arbitrarios, reduciría el acceso a los medicamentos y limitaría la innovación.

“Tengo la esperanza de que esta vez el gobernador haga lo correcto. El ahorro para los habitantes de Nevada sería enorme, y esta es una oportunidad para protegerlos de abusos. Muchos residentes, especialmente personas mayores, familias de bajos ingresos y quienes padecen enfermedades crónicas, tienen dificultades para costear medicamentos que salvan vidas”, dijo Considine.

Hasta el momento, ningún otro estado ha aprobado una legislación similar. Al final de la administración del expresidente Joe Biden, se anunciaron los próximos 15 medicamentos que serán parte del proceso de negociación para el año 2027 .

KUNR's coverage of Nevada State Government is made possible by a generous grant from the Corporation for Public Broadcasting that aims to boost awareness and engagement with coverage of Nevada State Government.

Any Nevada-based media outlet is permitted to republish any stories that appear on this page no cost. We only ask that credit be given to KUNR Public Radio and the Corporation for Public Broadcasting in your publication or on your broadcast. For questions or more details, please reach out to KUNR General Manager Brian Duggan at bduggan@kunr.org.