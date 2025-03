Nevada Medicaid se esfuerza por aumentar el acceso a la atención sanitaria de las personas que salen de la cárcel y la prisión

A partir del 1 de enero, los centros de justicia de menores en Nevada están obligados a dar a los jóvenes encarcelados menores de 21 años y a jóvenes de hasta 26 años que vivieron en hogares temporales atención de salud bajo Medicaid debido a una nueva ley federal que entró en vigor en el nuevo año. El Programa de Reingreso a la Justicia incluye la gestión de casos y revisiones médicas, dentales y conductuales antes de la puesta en libertad. Antes de esto, podían recibir servicios limitados, pero no estaban cubiertos por Medicaid.

La directora de Medicaid de Nevada, Stacie Weeks, dijo que esto podría proporcionar estabilidad.

“Cuando alguien está saliendo del sistema, es una transición difícil, y si no tienen ya conexiones con un proveedor, cita fijada, no tienen medicamentos regulares, eso puede ser realmente una espiral para ellos”, dijo Weeks. “Esperamos que hacerlo con antelación les ayude a estabilizarse de forma que cuando salgan tengan continuidad, y así tengan más posibilidades de prosperar en su comunidad”.

Según el Centro Nacional de Salud Mental y Justicia Juvenil, dos tercios de los jóvenes encarcelados padecen trastornos mentales o por consumo de sustancias. También son más vulnerables a las cardiopatías, las enfermedades de transmisión sexual y la muerte prematura entre los adultos, según la Biblioteca Nacional de Medicina.

El estado solicitó recientemente al gobierno federal la aprobación y financiación para la atención tanto de adultos como de jóvenes que reúnan los requisitos de Medicaid hasta 90 días antes de su puesta en libertad. Weeks espera obtener una respuesta este otoño.

El director del Departamento Correccional de Nevada, James Dzurenda, afirmó que la transición a la comunidad es algo más que evitar la actividad delictiva. Se trata de “romper ciclos en favor de mejores resultados de salud”.

Weeks dijo que la atención sanitaria también puede reducir la reincidencia.

“Por ejemplo, las personas que puedan tener problemas de salud mental o necesiten tratamiento por consumo de sustancias, tener eso fácilmente disponible les permite mantener y sostener un trabajo. Una vez que tienen trabajo, pueden mantener una vivienda”, dijo Weeks.

California fue la primera en aplicar el cambio. Once exenciones estatales han sido aprobadas, y 13 solicitudes estatales están pendientes.

Weeks dijo que llevaría tiempo establecer infraestructuras como los historiales médicos electrónicos y cubrir las necesidades de personal. En la actualidad, algunos centros, especialmente en las zonas rurales de Nevada, carecen por completo de personal sanitario.

