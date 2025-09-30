Guardia Nacional de Nevada comenzará a apoyar a ICE en septiembre

La Guardia Nacional de Nevada tiene previsto comenzar a colaborar con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a partir de septiembre, según confirmó un portavoz de la milicia estatal en un comunicado enviado por correo electrónico a KUNR.

“Las órdenes para los soldados involucrados aún no han sido emitidas. Seguimos en una etapa muy preliminar de planificación para esta activación”, indicó el vocero.

Mientras tanto, los comandantes están buscando elementos que deseen ofrecerse como voluntarios para esta asignación temporal , confirmó el gobernador Joe Lombardo la semana pasada al medio The Nevada Independent.

Una vez que se emitan las órdenes, se espera que unos 40 miembros de la Guardia Nacional brinden apoyo a ICE, en momentos en que la agencia intensifica sus operativos de deportación en todo el país.

Sin embargo, los soldados no realizarán arrestos ni serán desplegados fuera del estado. Su labor se centrará exclusivamente en tareas administrativas y logísticas dentro de Nevada.

El Departamento de Defensa ha autorizado la participación de personal militar en estas operaciones hasta el 15 de noviembre de 2025.

