Sun Valley podría convertirse en el próximo desierto alimentario de Washoe County

La cadena Scolari 's Food and Drug Company anunció el mes pasado el cierre de sus dos últimas tiendas en la zona de Reno-Sparks.

Para la comisionada del condado de Washoe, Mariluz Garcia, el cierre representa mucho más que la desaparición de un negocio. Durante años, la sucursal de Scolari 's en Sun Valley Boulevard ha sido el único supermercado que atiende a esta comunidad no incorporada de aproximadamente 20,000 habitantes.

“Definitivamente tendremos un desierto alimentario en Sun Valley una vez que Scolari 's cierre sus puertas”, advirtió Garcia.

Garcia reside en Sun Valley y representa al área en la junta de comisionados del condado. Actualmente busca identificar alguna cadena de supermercados que pueda ocupar el espacio que dejará Scolari 's.

“Mi labor es abogar por mis representados, y lo que estoy escuchando es que sí quieren otro supermercado”, señaló Garcia. “En particular, han estado promoviendo la llegada de Grocery Outlet”.

Si no se instala una nueva tienda, los residentes de Sun Valley tendrán que desplazarse mucho más lejos para acceder a alimentos frescos y saludables.

Durante el último periodo legislativo, un grupo de legisladores demócratas presentó un proyecto de ley para apoyar a supermercados que operan en zonas consideradas desiertos alimentarios, pero la iniciativa fue archivada en el comité.

