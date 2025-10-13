© 2025 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
KUNR’s fall fund drive is happening now!
With federal funding eliminated, this is the fundraiser that will define the station’s path forward.
We’re looking to listeners and readers like you to help us become 100% community supported.
Support KUNR today: Start a $10 monthly donation ➡️

Un nuevo informe muestra que el cambio climatico ha aumentado el numero de dias calurosos en vernao

KUNR Public Radio | By Oscar Martinez
Published October 13, 2025 at 1:53 PM PDT
Un gráfico que contiene un diagrama de barras con varios tonos de color entre rojo y amarillo; cuanto más roja es la barra, más se vio afectado ese día por el cambio climático. La longitud de la barra muestra cuántos grados más caluroso fue un día determinado.
Climate Central
El gráfico muestra los días del verano que se vieron afectados por el cambio climático. Un índice de 5 indica que es muy probable que el día se viera afectado por el cambio climático, mientras que un índice de 1 indica una baja probabilidad de que la temperatura se viera afectada por el cambio climático.

Un nuevo informe científico muestra que el número de días considerado de riesgo por calor este verano ha aumentado en todo el Estado Unidos, incluido en el norte de Nevada

Climate Central, una organización sin fines de lucro y en materia de políticas, descubrió que en muchas de las principales ciudades de Estados Unidos, la población experimentó al menos una semana de días con temperaturas fuertemente influenciadas por el cambio climático. En Reno de los 37 días que fueron más calurosos que la media, 25 fueron consecuencia del cambio climático.

Kristina Dahl con Climate Central dijo que el aumento es consecuencia directa del cambio climático provocado por el ser humano. Afirma que la métrica se creó para establecer una referencia que permitiera comprender que se podía considerar normal. Al comprender que es lo normal, pueden averiguar el impacto que tiene el cambio climático año tras año a nivel local. La media se calculó a partir de las temperaturas registradas entre 1990 y 2020.

“Así que algunos de esos días calurosos se darían de forma natural, incluso en un mundo sin cambio climático. Pero el cambio climático está, cargando los dados y provocando más días en el extremo más caluroso del espectro”, dijo Dahl

Estos días adicionales de altas temperaturas pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor y sobrecargar las redes eléctricas, lo que puede provocar cortes en el aire acondicionado cuando la gente más lo necesita, dijo Dahl.
Tags
En Español extreme heatReno Nevada
Oscar Martinez
Oscar Martinez is a graduate student at the University of Nevada, Reno. A born and raised New Yorker, his transition from the Big Apple to the Biggest Little City has been quite the culture shock.
See stories by Oscar Martinez