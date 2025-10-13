Un nuevo informe muestra que el cambio climatico ha aumentado el numero de dias calurosos en vernao

Un nuevo informe científico muestra que el número de días considerado de riesgo por calor este verano ha aumentado en todo el Estado Unidos, incluido en el norte de Nevada

Climate Central, una organización sin fines de lucro y en materia de políticas, descubrió que en muchas de las principales ciudades de Estados Unidos, la población experimentó al menos una semana de días con temperaturas fuertemente influenciadas por el cambio climático. En Reno de los 37 días que fueron más calurosos que la media, 25 fueron consecuencia del cambio climático.

Kristina Dahl con Climate Central dijo que el aumento es consecuencia directa del cambio climático provocado por el ser humano. Afirma que la métrica se creó para establecer una referencia que permitiera comprender que se podía considerar normal. Al comprender que es lo normal, pueden averiguar el impacto que tiene el cambio climático año tras año a nivel local. La media se calculó a partir de las temperaturas registradas entre 1990 y 2020.

“Así que algunos de esos días calurosos se darían de forma natural, incluso en un mundo sin cambio climático. Pero el cambio climático está, cargando los dados y provocando más días en el extremo más caluroso del espectro”, dijo Dahl

Estos días adicionales de altas temperaturas pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor y sobrecargar las redes eléctricas, lo que puede provocar cortes en el aire acondicionado cuando la gente más lo necesita, dijo Dahl.

