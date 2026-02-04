Estudiantes del condado de Washoe participan en protesta nacional en contra de ICE

Las escuelas secundarias del área de Reno-Sparks el viernes vieron como algunos de sus estudiantes formaron parte de una marcha nacional protestando las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La mayoría de las demostraciones empezaron al medio día, con estudiantes caminando sobre la acera cargando carteles y banderas. Los estudiantes de la escuela técnica AACT se juntaron y anduvieron hacia el QuikStop en las calles Pembroke

Amber, un estudiante de AACT, ayudó a organizar la huelga y cargaba un afiche con las palabras “Lucha por nuestros derechos”. Ella dijo que para ella la protesta era algo

“Uno de mis mejores amigos, quien vive en Henderson [Las Vegas], fue secuestrado por ICE hace más de dos semanas”, dijo Amber. “Entonces, planeé la protesta de AACT. Quería demostrarle al mundo que no estamos asustados, y quería enseñar que la juventud entiende lo que está.

Amber dijo que su participación en la huelga era para pelear por los que no tienen voz. Ella también describió su temor de ser perseguida.

“Soy parte mexicana, y no llevó identificación. Si ICE estuviera aquí presente, estaría jodida. No tengo identificación. Es horrendo. El ser caracterizado de forma racial es una de las peores cosas que le puede pasar a una persona, y es una lástima si fuese a pasarte a ti”,

Cruzando la ciudad hacia la preparatoria Debbie Smith, docenas de estudiantes llenaron las aceras cerca de las calles Sutro y el búlevar McCarran

En un mar de estudiantes, dos de ellos resaltaban — Atticus, con la bandera estadounidense en su espalda, y su amigo Tony, quien tiene puesta la bandera mexicana sobre sus hombros. Atticus nos dijo que las banderas eran para mandar.

“Quiero que la gente sepa que, paras ser un patriota verdadero en este país, tienes que entender la Constitución que se firmó hace más de 250 años, y se debe de obedecer sus leyes”, Atticus dijo. “Este país fue construido por inmigrantes, y tenemos que respetar y amar nos”.

Atticus también compartió porqué él y Tony decidieron.

“Pensé que sería genial si yo llevaba puesta la bandera estadounidense, porque mi familia ha estado en este país desde la Revolución. Y pensé, ‘Tony, ¿qué te aparece si agarras una bandera de México y los dos anduviéramos con las banderas?’ Somos buenos amigos, y queremos desplegar unidad,” él dijo.

Emilio Milo, estudiante de periodismo de KUNR contribuyó a este artículo.