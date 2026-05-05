Temporadas de alergias más largas generan preocupaciones de salud

Un nuevo informe de Climate Central, una organización sin fines de lucro y políticamente neutral, reveló que todas las regiones climáticas de Estados Unidos han experimentado un aumento en la duración de las temporadas de cultivo sin heladas. Esto ha provocado temporadas de alergias más largas.

Kristina Dahl, vicepresidenta de ciencia de Climate Central, explicó que los inviernos más cálidos provocan una floración más temprana de árboles y plantas. El dióxido de carbono también contribuye al problema.

“Con más dióxido de carbono en la atmósfera debido a la actividad humana y la quema de combustibles fósiles, en realidad se estimula el crecimiento de muchas plantas”, dijo Dahl.

Climate Central El CO₂ aumenta la producción de polen al actuar como “alimento” para las plantas; este es uno de los factores que está prolongando las temporadas de alergias.

Reno encabeza la lista, con una temporada sin heladas que se ha extendido 100 días desde 1970.

Dahl dijo que estos cambios estacionales representan una preocupación para la salud de las personas.

“Si una persona pasa la noche congestionada, estornudando, tosiendo y con picazón, eso puede afectar su sueño. Y en el caso de los niños, sabemos que cerca del 20% de los menores en Estados Unidos sufren alergias estacionales, lo que puede desencadenar asma”, dijo Dahl.

Sin embargo, las implicaciones para la salud son distintas para las comunidades marginadas.

“Las personas de color en Estados Unidos tienden a registrar tasas más altas de asma, y gran parte de eso está relacionado con la exposición a distintos contaminantes y alérgenos”, dijo Dahl.

Un informe de la Asthma and Allergy Foundation of America reveló que los niños negros y puertorriqueños tienen entre dos y tres veces más probabilidades de padecer asma que los niños blancos.

Para los niños con asma, Dahl dijo que reducir la exposición y revisar la calidad del aire y los pronósticos de alérgenos antes de salir al exterior puede ayudar a prevenir ataques asmáticos.

Sin embargo, Reno no es la única ciudad que experimenta este fenómeno.

Boise, Idaho, ha registrado 55 días adicionales en su temporada de cultivo sin heladas. Y en Las Cruces, Nuevo México, el aumento ha sido de 65 días.

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