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Tribunal de Nevada dictamina que inmigrantes detenidos tienen derecho a ser liberados en ciertos casos

KUNR Public Radio | By Lucia Starbuck
Published May 5, 2026 at 12:22 PM PDT
Sora Shimazaki
/
Pexels

Defensores de los inmigrantes celebran un reciente fallo a favor de una demanda colectiva presentada, en parte, por la Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada en Las Vegas, conocida como UNLV, contra el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Varias políticas establecidas el año pasado por la administración del presidente Donald Trump exigían que todos los inmigrantes que ingresaran a Estados Unidos sin inspección fueran detenidos, sin la posibilidad de ser liberados mientras sus casos avanzaban. Ese proceso puede tardar meses o incluso años.

Esas políticas violaban el debido proceso, afirmó Sadmira Ramic, abogada principal de la ACLU de Nevada.

“Estamos hablando de personas que han vivido aquí durante décadas y que no tienen antecedentes penales significativos, obligadas a pasar tiempo en prisión mientras su caso civil, su caso migratorio, avanza”, dijo Ramic. “Eso puede quebrar a las personas. Puede obligarlas a simplemente querer rendirse y decir: ‘Quiero ser deportado’”.

El fallo emitido la semana pasada permite que inmigrantes detenidos en Nevada soliciten una audiencia de fianza y regresen a sus hogares mientras se resuelven sus casos. Ramic dijo que eso ya ha dado resultados positivos para las dos personas que representa la ACLU: un beneficiario de DACA y un inmigrante que fue víctima de un delito.

Los próximos pasos incluyen notificar a los inmigrantes elegibles sobre su derecho a una audiencia de fianza y garantizar que el fallo se implemente en todo el estado.

Varios otros estados tienen litigios similares en curso.

Here is the story in English.
En Español
Lucia Starbuck
Lucia Starbuck is an award-winning political journalist and the host of KUNR’s monthly show Purple Politics Nevada. She is passionate about reporting during election season, attending community events, and talking to people about the issues that matter most to them.
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