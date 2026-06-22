Nuevos integrantes de la Junta de Fideicomisarios de la Biblioteca de Washoe

El 16 de junio, la Junta de Comisionados del Condado de Washoe nombró a dos personas para integrar la Junta de Fideicomisarios de la Biblioteca. Tras cuatro rondas de votación, la junta eligió a Andrea Tavener y Marcus Nesbitt entre 25 postulantes.

Durante los comentarios públicos, numerosos residentes destacaron la necesidad de contar con fideicomisarios que actúen como defensores de las bibliotecas y de su papel en la educación y la comunidad.

Tavener dijo que dará prioridad a objetivos fiscales, como finalizar el plan estratégico de la junta de bibliotecas, cuya entrega está prevista para finales de año, con el fin de conservar el financiamiento federal y estatal.

Según su currículum, disponible públicamente , Tavener tiene experiencia en el Sistema de Bibliotecas del Condado de Washoe. Anteriormente trabajó como gerente de un centro comunitario de recursos y como funcionaria de desarrollo e información pública.

De acuerdo con su currículum, Nesbitt trabaja como profesional de seguridad en Allied Universal. Él no asistió a la reunión ni intervino durante el período de comentarios públicos. Ambos designados comenzarán su mandato el 1 de julio y concluirán sus funciones el 30 de junio de 2030.

Además, la comisionada Alexis Hill fue designada como enlace entre los comisionados del condado y los fideicomisarios de la biblioteca. La última vez que el condado nombró a una persona para ese cargo fue en enero de 2015.

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