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Nuevos integrantes de la Junta de Fideicomisarios de la Biblioteca de Washoe

KUNR Public Radio | By Malory Shaw
Published June 22, 2026 at 1:33 PM PDT
Andrea Tavener was unanimously elected as a trustee during the initial voting round.
Washoe County
Andrea Tavener obtuvo el respaldo unánime de la junta durante la primera ronda de votación para integrar la Junta de Fideicomisarios.

El 16 de junio, la Junta de Comisionados del Condado de Washoe nombró a dos personas para integrar la Junta de Fideicomisarios de la Biblioteca. Tras cuatro rondas de votación, la junta eligió a Andrea Tavener y Marcus Nesbitt entre 25 postulantes.

Durante los comentarios públicos, numerosos residentes destacaron la necesidad de contar con fideicomisarios que actúen como defensores de las bibliotecas y de su papel en la educación y la comunidad.

Tavener dijo que dará prioridad a objetivos fiscales, como finalizar el plan estratégico de la junta de bibliotecas, cuya entrega está prevista para finales de año, con el fin de conservar el financiamiento federal y estatal.

Según su currículum, disponible públicamente, Tavener tiene experiencia en el Sistema de Bibliotecas del Condado de Washoe. Anteriormente trabajó como gerente de un centro comunitario de recursos y como funcionaria de desarrollo e información pública.

De acuerdo con su currículum, Nesbitt trabaja como profesional de seguridad en Allied Universal. Él no asistió a la reunión ni intervino durante el período de comentarios públicos. Ambos designados comenzarán su mandato el 1 de julio y concluirán sus funciones el 30 de junio de 2030.

Además, la comisionada Alexis Hill fue designada como enlace entre los comisionados del condado y los fideicomisarios de la biblioteca. La última vez que el condado nombró a una persona para ese cargo fue en enero de 2015.

Here is the story in English.
En Español
Malory Shaw
Malory Shaw is a bilingual journalism major at the University of Nevada, Reno. Previous to her role at KUNR, she worked as a data surveillance intern at the Electronic Frontier Foundation where she developed open-source investigation and data management skills. She currently works at the Latino Research Center managing their social media and connecting to the northern Nevada Latino community.
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