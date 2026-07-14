Fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes en Costa Rica

Costa Rica depende de la lluvia para abastecerse de agua. Pero el cambio climático está teniendo un impacto significativo. Hasta hace poco, el inicio y el fin de las estaciones lluviosa y seca eran predecibles para los costarricenses.

Ana María Durán Quesada, física aplicada de la Universidad de Costa Rica (UCR), dijo que en las últimas décadas ha observado que las precipitaciones se han vuelto más variables.

"Antes, la lluvia se distribuía de manera más uniforme durante la estación lluviosa, pero ahora observamos un ligero aumento en el número de eventos de lluvia muy intensa", afirmó.

Desde el punto de vista técnico, Costa Rica recibe aproximadamente la misma cantidad de precipitación cada año, explicó Durán Quesada.

Christian Birkel, profesor de hidrología de la UCR, señaló que el país está experimentando lluvias más intensas concentradas en períodos más cortos. Esto provoca inundaciones extremas y dificulta captar el agua para su aprovechamiento. Gran parte del agua termina en los ríos y quebradas y ya no puede utilizarse.

"No solo enfrentamos inundaciones o el extremo hidrológico de tener demasiada agua; también ocurre el escenario opuesto, cuando el agua escasea. La estación seca en Costa Rica ahora es más larga, y precisamente es cuando más se necesita el agua", dijo.

Durante estos episodios de lluvia intensa, al suelo le resulta difícil absorber el agua.

Ally Ibarra-Soltero / KUNR Public Radio El río Puerto Viejo alcanzó niveles superiores a lo habitual tras varios días de lluvias intensas.

En una reserva de más de 3.000 acres se encuentra la Estación Biológica La Selva . Administrada por la Organización para Estudios Tropicales , es un espacio donde científicos realizan investigaciones sobre los ecosistemas naturales de Costa Rica.

Danilo Brenes, biólogo, ha trabajado en la estación durante más de 40 años. Para ir del área residencial a los laboratorios es necesario cruzar el río Puerto Viejo por un puente colgante que se balancea.

Brenes recuerda ocasiones en que el río estuvo a punto de cubrir el puente y los caminos debido a las fuertes lluvias. En esos momentos, la única forma de salir de la estación era en bote.

"Cuando hay inundaciones, el agua tiene más fuerza, corre más rápido y probablemente provoca más destrucción. Cada vez que hay inundaciones se puede ver que hay más destrucción. Se nota en las comunidades. En la selva no, porque ahí no se perciben los daños", dijo en español.

La estación de investigación cuenta con drenajes que desvían el agua hacia el río. En la selva, sin embargo, el agua puede acumularse rápidamente.

Ally Ibarra-Soltero / KUNR Public Radio El agua comienza a acumularse en la Estación Biológica La Selva durante un aguacero intenso.

Las ciudades sufren inundaciones con cierta frecuencia, y la mayor parte de los daños afecta a los puentes. Birkel dijo que las principales prioridades han sido construir reservorios para almacenar agua y mejorar su distribución a la población.

"Este es el tipo de medidas de adaptación que Costa Rica está implementando actualmente. Pero también existen limitaciones financieras. Por eso, probablemente habría que hacer mucho más", dijo.

En 2018, Birkel y otros profesores de la UCR publicaron un estudio en el que expresaban su preocupación por los cambios en el clima y su impacto en sus comunidades. Desde entonces, Costa Rica ha reconocido el cambio climático, pero no ha destinado nuevos recursos para la investigación sobre el clima y el agua.

"Conseguimos financiamiento, pero no de Costa Rica. El país tiene claras limitaciones financieras y no dispone de muchos recursos para la investigación. Gran parte de nuestro trabajo es posible gracias al apoyo de otros países, como Alemania, el Reino Unido y, en parte, Estados Unidos. Pero ese apoyo también se ha reducido", afirmó.

Contar con un conjunto diverso de datos es fundamental para desarrollar modelos que permitan comprender mejor lo que está ocurriendo en la atmósfera, explicó Durán Quesada.

"Estamos enfrentando problemas muy serios por la reducción en el número de observaciones, especialmente cuando contamos, por ejemplo, con cobertura satelital. Hay quienes cuestionan si vale la pena mantener una estación de monitoreo cuando ya se dispone de mapas obtenidos por satélite. Pero no se comprende que, para que esos mapas sean precisos, se necesitan observaciones de campo para validarlos y calibrarlos", afirmó.

Durán Quesada, Birkel y Brenes coinciden en que les preocupan los cambios en el clima y sus efectos, no solo sobre las personas, sino también sobre el planeta. Sin embargo, también creen que aún no es demasiado tarde para marcar una diferencia.

Este reportaje fue realizado en colaboración con el Hitchcock Project for Visualizing Science y la Reynolds School of Journalism.

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