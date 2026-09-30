Algunos residentes dicen que las barreras del idioma y la tecnología complicaron las evacuaciones durante el incendio forestal Hawk

El incendio Hawk destruyó decenas de viviendas en North Valleys, en Reno, y obligó a miles de personas a evacuar el mes pasado.

Para algunos residentes de habla hispana, la experiencia planteó interrogantes sobre cómo se comunica la información durante una emergencia y qué ocurre cuando el idioma o el acceso a la tecnología se convierten en una barrera.

Luisa Paniagua estaba trabajando en Carson City cuando el incendio se acercó a su casa en Stead.

Su hermano la llamó por video para mostrarle el humo. Paniagua regresó rápidamente a casa, donde estaba su hijo de 10 años. Ella intentó proteger su casa móvil mojando los alrededores y el techo, y cortó la electricidad.

Entonces llegó un policía y les dijo que tenían que evacuar.

Paniagua subió al carro a su hijo, sus dos perros y sus dos gatos. Antes de marcharse, también recorrió el vecindario en su vehículo para ver si sus vecinos de edad avanzada necesitaban ayuda.

Uno de sus vecinos estaba recibiendo alertas de emergencia en su teléfono, pero no entendía lo que significaban, dijo Paniagua. Ella le tradujo los mensajes y le dijo que tenían que salir de inmediato.

“Tal vez no domina bien el inglés y el mensaje no le llegó en su idioma”, dijo en español.

Mientras se alejaba, dijo Paniagua, el humo se volvió tan denso que apenas podía ver.

“Todavía no puedo entender cómo hubo tantos daños en un solo día”, dijo.

Cerca de la mitad de la casa móvil de Paniagua quedó destruida. El resto sufrió graves daños por el humo y el agua utilizada para combatir el incendio.

Paniagua dijo que no tenía seguro para la casa móvil porque no podía pagar la póliza.

Conseguir ayuda después del incendio también ha sido difícil.

Paniagua pasó varios días llamando a distintas agencias y llenando formularios para solicitar ayuda. Pero, según dijo, todos los formularios estaban en inglés.

Ella también dijo que gran parte de la información que encontró no estaba disponible en español.

“Esa ha sido mi experiencia en la comunidad hispana: no nos ofrecen información en español, que es nuestro primer idioma”, dijo.

La experiencia de Paniagua ocurre en momentos en que surgen cuestionamientos sobre las comunicaciones de emergencia durante el incendio forestal Hawk.

La familia de Francisco Lopez, una de las tres personas que resultaron heridas en el incendio, dijo a KUNR que nunca recibió una alerta de evacuación. Lopez sufrió quemaduras graves y la tía de 83 años de su pareja murió posteriormente a causa de sus herida s.

Todos hablaban español.

Alexandra Acosta Martel, otra residente que tuvo que evacuar, dijo que ella sí recibió notificaciones de emergencia. Pero los mensajes no contenían suficientes detalles.

“Sí, recibí las notificaciones, pero no decían cuál era la zona específica. La información que daban no era muy precisa”, dijo Acosta Martel.

Acosta Martel dijo que existe otro problema: las personas que no tienen teléfonos celulares.

“Tengo un vecino que habla inglés y no tiene teléfono celular. Se enteró por otros vecinos de lo que estaba pasando”, dijo.

Las autoridades locales dicen que utilizan distintos medios para comunicarse con los residentes durante las emergencias.

Truckee Meadows Fire and Rescue dijo que mantiene una página de Facebook en español y que, durante el incendio Hawk, trabajó con funcionarios de información pública de habla hispana del Great Basin Team.

Truckee Meadows Fire and Rescue dijo que actualmente no cuenta con un funcionario de información pública que hable español.

Hunter Mercurio, portavoz de la Policía de Reno, dijo a KUNR que el departamento reconoce que puede mejorar sus comunicaciones bilingües durante las emergencias.

“En retrospectiva, creo que tenemos que mejorar en eso al 100%”, dijo.

Para Paniagua, el problema no se limita a recibir o no una alerta específica.

Ella dijo que las personas necesitan información que puedan entender, tanto durante una emergencia como después.

“Creo que no solo como mujer hispana, sino como ser humano, deberíamos tener algún tipo de información que sea más fácil de entender para las personas afectadas, durante la emergencia y después de la emergencia”, dijo.

Paniagua ahora se está quedando con amigos mientras intenta reconstruir su vida.

Ella dijo que espera que los vecinos puedan ayudarse unos a otros a recuperarse después del incendio.

Paniagua también creó una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los costos de reconstrucción después del incendio.

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