Residentes critican la estrategia de comunicación durante el incendio forestal Hawk

La primera noche del incendio, mientras caían cenizas del cielo, voluntarios de búsqueda y rescate tocaron a la puerta de Meghan Archambault.

La casa de Archambault, cerca de Evans Canyon, en Peavine Mountain, no estaba en una zona de evacuación obligatoria. Pero el incendio avanzaba rápidamente, por lo que los voluntarios instaban a los residentes a salir con anticipación. En una conversación grabada por la cámara del timbre de Archambault, un integrante del grupo le habló a la pareja de Archambault sobre la caótica evacuación de North Valleys.

“Hoy, más temprano, el incendio se propagó al otro lado de North Virginia Street y de la autopista 395”, dijo. “Y esos residentes quedaron atrapados en sus propias calles mientras intentaban salir”.

Archambault, quien usa los pronombres neutros they/them en inglés, dudó al principio, pero finalmente decidió evacuar. Su pareja y su madre, de 73 años, también se fueron. Sin embargo, se enteraron de que el primer refugio para evacuados que las autoridades habilitaron en el Evelyn Mount Northeast Community Center ya estaba lleno.

Los tres pasaron la noche en The Generator, en Sparks, donde Archambault tiene un estudio de arte.

Archambault y su familia tuvieron suerte. Su casa no sufrió daños y todos están bien, incluso sus dos gatos viejos, que decidieron esconderse en lugar de dejarse meter en sus jaulas de transporte. Pero, al igual que muchos evacuados, Archambault considera que las autoridades no se comunicaron con suficiente claridad durante el desastre.

“Es casi como si hubiéramos recibido demasiada información irrelevante y no suficiente información concreta, que realmente nos sirviera”, dijo.

En un caso, esa falta de información tuvo consecuencias mortales.

Mucho antes de que Archambault saliera de su casa, el incendio ya había destruido varias viviendas en North Valleys. Entre ellas estaba la casa móvil donde Francisco Lopez vivía con su novia y la tía de ella, Hayde Medina Valiente.

Pero, según Juan Lopez, hijo de Francisco Lopez, nunca recibieron una alerta de evacuación .

“Me dijo que no recibieron absolutamente nada”, dijo.

Los tres sufrieron quemaduras graves y Valiente murió posteriormente.

En los días posteriores a la evacuación, los residentes estaban desesperados por saber si sus casas seguían en pie y qué había ocurrido con sus amigos y familiares. Pero era difícil encontrar información detallada, por lo que muchos recurrieron a fuentes no oficiales, como la página de Facebook Reno/Sparks/775 Driver Shaming .

En un video del lunes 24 de agosto, el moderador de la página informó sobre la situación en el vecindario de Anchor Point Drive, al norte de la autopista U.S. 395.

“Estas son construcciones nuevas y no sufrieron daños. Están justo enfrente del almacén de Amazon; se alcanzan a ver ahí”, dijo.

La página suele publicar videos enviados por usuarios que muestran conductas inapropiadas de automovilistas de la zona. Pero su moderador dijo que, después de ser evacuado de su casa en el área de Red Rock, comenzó a recorrer en auto la zona de evacuación para comprobar el estado de las viviendas.

Sabía que era peligroso, pero la ansiedad terminó por vencerlo. Más tarde ese día, habló por teléfono con KUNR desde Lemmon Valley.

“Esta mañana vi un par de focos de incendio. La situación con el humo y las cenizas está mucho mejor”, dijo.

No identificamos al moderador porque dijo que ha recibido amenazas de conductores molestos que han aparecido en su página.

Las autoridades también recurrieron a las redes sociales: transmitieron sesiones informativas en vivo y publicaron actualizaciones en Facebook. Además, utilizaron un portal en línea llamado Emergency Washoe para compartir información oficial procedente de distintas fuentes.

Bethany Drysdale, gerente de comunicaciones del condado de Washoe, entiende por qué la gente estaba impaciente por recibir noticias. Pero dijo que obtener información precisa desde el terreno toma tiempo.

“Todos jugamos al teléfono descompuesto cuando éramos niños. Todos sabemos lo fácil que es que un mensaje se distorsione cuando pasa por los canales equivocados”, dijo.

Expertos dicen que el cambio climático está aumentando la probabilidad de un comportamiento extremo de los incendios, al mismo tiempo que comunidades como Reno continúan expandiéndose hacia zonas propensas a incendios.

Archambault dijo que las autoridades deben mejorar la forma en que se comunican con el público, no solo durante una emergencia, sino también antes de que ocurra. También considera que la región necesitará una mejor infraestructura para mantener a la población segura.

“Tenemos todos estos edificios de apartamentos que se están construyendo en North Valleys. Pero ¿tenemos las carreteras necesarias para eso? Claramente no”, dijo.

Here is the story in English