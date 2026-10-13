Conozca a los candidatos para alcalde de la ciudad de Reno: Kate Marshall

Pregunta: La moratoria de Reno para nuevas solicitudes de centros de datos estará vigente hasta agosto de 2027. ¿Cuál debería ser la política de la ciudad respecto a los nuevos centros de datos cuando termine la moratoria?

Respuesta: “Bueno, creo que vamos a tener que ver qué dispone la legislatura, ¿verdad? Le diré que, en mi opinión, los centros de datos no tienen cabida en la ciudad de Reno. Los centros de datos consumen una cantidad considerable de energía. También generan una cantidad considerable de calor y ruido, y en este momento no tenemos la energía necesaria para satisfacer sus necesidades. Reno es la ciudad que se está calentando más rápido en el país. Estos centros de datos generan mucho más calor que otras instalaciones industriales de manufactura y, francamente, no podemos permitirnos calentar aún más esta comunidad, que ya se está calentando”.

Pregunta: En cuanto a los centros de datos, ya mencionó algunos problemas, pero ¿qué preocupaciones específicas le han planteado los residentes?

Respuesta: “Sin duda, el calor. NV Energy, nuestra compañía eléctrica, ha dicho que, con los centros de datos cuya construcción ya está aprobada en Nevada, el consumo de energía en todo el estado pasará de 11 a 22 gigavatios diarios. Estos centros de datos son como un parásito económico. Se están metiendo en nuestra comunidad y consumen nuestra energía. Utilizan nuestra agua. Hacen ruido. Contaminan nuestro aire y no aportan nada a esta comunidad. Al final del día, generarán unos 11 empleos. Eso no es desarrollo económico. Eso es debilitar la economía”.

Pregunta: El Departamento de Policía de Reno tiene 29 cámaras Flock instaladas en distintos puntos de la ciudad. A medida que la tecnología policial va más allá de los lectores automáticos de placas de vehículos (ALPR, por sus siglas en inglés) y avanza hacia sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial, ¿qué límites deberían imponerse a las fuerzas del orden en el uso de esta tecnología cada vez más extendida?

Respuesta: “Sí, retrocedamos un poco, porque aquí hay dos cuestiones contrapuestas. Una es la seguridad pública, y las personas necesitan sentirse seguras, pero la otra es su derecho a la privacidad, que es un derecho civil fundamental que usted tiene como estadounidense. Cuando alguien se sube a su automóvil, conduce hasta el supermercado y pasa por una intersección, tiene derecho a saber que el gobierno no está recopilando datos sobre esa actividad si es un ciudadano que cumple la ley. Si la policía tiene motivos fundados para sospechar que se ha cometido un delito y cuenta con una orden judicial, entonces debemos asegurarnos de que tenga las herramientas necesarias para llevar adelante la investigación, determinar si se cometió el delito y arrestar a alguien por ese delito. Pero nuestros derechos civiles no deben quedar relegados frente a la recopilación de información sobre nosotros por parte del gobierno en una base de datos que permita hacer búsquedas”.

Pregunta: El Concejo Municipal de Reno proyectó un déficit presupuestario de varios millones de dólares y se espera que esa cifra aumente en los próximos años. ¿Qué cambios específicos haría en el presupuesto municipal para encaminar a Reno hacia una situación financiera más sostenible?

Respuesta: “Una de las cosas que ha ocurrido es que al Concejo prácticamente solo se le han presentado informes financieros anuales muy vistosos, que muestran un panorama muy positivo. Cuando ocupaba el cargo de tesorera estatal, también nos presentaban esos informes. Así que la verdadera supervisión fiscal comienza donde terminan esos informes, y nosotros, como Concejo, tenemos que hacer las preguntas difíciles: ¿Cómo se está utilizando al personal directivo? ¿Adónde van los ingresos?. El Concejo ha aumentado el costo de los servicios para personas como usted y como yo. Aumentaron el costo de la recolección de basura. Aumentaron el costo del alcantarillado y, al mismo tiempo, se han concedido beneficios como funcionarios públicos. Remodelaron todas las oficinas de sus integrantes, ocuparon todo un piso nuevo, se asignaron nuevas oficinas y muebles nuevos, mientras usted paga más por los servicios esenciales.Usted no está recibiendo los beneficios de esos aumentos de costos. Y creo que no se trata de cuestionar si los empleados merecen una remuneración justa; por supuesto que la merecen. Pero es muy, muy importante que, cuando se aumentan los costos de los servicios esenciales, la gente reciba los beneficios de esos aumentos antes de que el gobierno empiece a gastar dinero para beneficiarse a sí mismo. El Concejo Municipal aprobó que todo su personal directivo reciba, anualmente, seis meses adicionales de beneficios de jubilación para el administrador municipal. Eso equivale aproximadamente a $60.000 adicionales al año. Ahora bien, mi oponente dirá: ‘Bueno, eso es una bonificación’. Pero yo le voy a decir a usted que eso es un empleo”.

Pregunta: Si resulta elegida, ¿cuál sería el primer cambio concreto de política pública que haría y por qué considera que sería el punto de partida más importante?

Respuesta: “Creo que realmente necesitamos… Necesito acudir al Concejo Municipal y conseguir cuatro votos para que podamos examinar ese presupuesto de una manera muy, muy abierta y transparente. Porque, para poder brindarle los servicios esenciales, tenemos que destapar lo que está oculto y sacar a la luz cómo se está utilizando su dinero y qué beneficios le está dando”.

Pregunta: Los residentes de Reno enfrentan costos cada vez más altos de vivienda, servicios públicos y otros gastos básicos. ¿Qué medidas concretas puede tomar la ciudad para que vivir en Reno sea más asequible y cuál de ellas sería su prioridad como alcaldesa?

Respuesta: “La ciudad otorga los permisos para construir viviendas, ¿verdad? Lo que está ocurriendo es que la ciudad ha estado otorgando permisos y autorizando proyectos para construir viviendas y apartamentos de lujo destinados a personas que quieren mudarse aquí, no a quienes ya viven y trabajan aquí.

Mientras tanto, las personas que trabajan aquí no pueden permitirse vivir aquí porque sus costos han aumentado. Si observa lo que están haciendo otras comunidades, están diciendo: ‘Bueno, voy a ofrecer incentivos y promover ese tipo de proyectos destinados a las personas que trabajan aquí. Así que no apartamentos de lujo, sino apartamentos asequibles’. Creo que corresponde al Concejo Municipal y a la alcaldesa decir: ‘Miren, esto es lo que todas estas comunidades han hecho con éxito. ¿Cuáles de esas políticas y programas podemos adaptar para Reno?’”.

Pregunta: ¿Hay algo más que le gustaría agregar?

Respuesta: “Amo esta ciudad. Aquí crié a mis hijos. Aquí conocí al amor de mi vida y quiero asegurarme de que, en la próxima etapa, construyamos un Reno más fuerte y más asequible, construido para usted.”

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