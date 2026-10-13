Conozca a los candidatos para alcalde de la ciudad de Reno: Kathleen Taylor

Pregunta: La moratoria de Reno para nuevas solicitudes de centros de datos estará vigente hasta agosto de 2027. ¿Cuál debería ser la política de la ciudad respecto a los nuevos centros de datos cuando termine la moratoria?

Respuesta: Bueno, creo que estamos trabajando en este momento en la junta regional, la Junta de Gobierno Regional de Truckee Meadows, y durante ese proceso hemos escuchado algunas cosas. Las regulaciones deberían incluir normas estrictas sobre el uso del agua. Me opongo a cualquier tipo de desperdicio de nuestros recursos hídricos o de otros recursos, y a las políticas energéticas que hagan que los usuarios paguen más. Estoy en contra de eso y tampoco queremos centros de datos en nuestros vecindarios.Creo que la ciudad realmente no puede controlar las exenciones fiscales, pero es algo que, según creo, está examinando la legislatura estatal. No estamos a favor de las exenciones fiscales. Yo no estoy a favor de las exenciones fiscales”.

Pregunta: Usted fue la única integrante del Concejo Municipal que votó en contra de la moratoria. ¿Ha cambiado su postura? De ser así, ¿qué la hizo cambiar de opinión?

Respuesta: “Voté a favor de establecer más regulaciones y en contra de una moratoria, y no son lo mismo. Creo que la moratoria y la votación tuvieron motivaciones políticas, y yo no voy a votar por razones políticas. Voy a votar por lo que sea mejor para la ciudad de Reno, y podría haber votado fácilmente. Obviamente, mi voto no cambió mucho las cosas y probablemente me habría ahorrado algunas conversaciones difíciles. Pero el trabajo ya se estaba haciendo en la junta regional. No teníamos ninguna solicitud presentada ante la ciudad de Reno y, en mis propias palabras, considero que la moratoria es una forma de hacer el trabajo sin esforzarse”.

Pregunta: ¿Podría ampliar esa idea?

Respuesta: “Decir que no vamos a profundizar en el tema y establecer las regulaciones de inmediato me pareció una forma de eludir el asunto, y realmente no nos llevó adonde queríamos llegar. Especialmente porque en la reunión anterior habíamos votado a favor de establecer más regulaciones, así que el trabajo ya se estaba realizando. Estábamos trabajando con nuestros socios regionales y no consideré que la moratoria contribuyera a establecer más regulaciones. Además, no teníamos ninguna solicitud de centros de datos pendiente”.

Pregunta: Hay al menos 130 cámaras Flock en Reno . A medida que la tecnología policial va más allá de los lectores automáticos de placas de vehículos y avanza hacia sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial, ¿qué límites deberían imponerse al uso de esta tecnología por parte de las fuerzas del orden?

Respuesta: “Límites muy estrictos. Estoy pidiendo regulaciones más estrictas, al igual que otros integrantes del Concejo, y que se presente una política al respecto. Hemos hablado de esto durante el último mes. Queremos asegurarnos de que se respete la privacidad de las personas y se proteja su información personal. Estamos preparando una política muy estricta sobre quién puede utilizar esta tecnología, cómo se utiliza y para qué puede utilizarse, y esperamos que las fuerzas del orden la cumplan. Creo que existe la posibilidad de que en algún momento rescindamos el contrato con Flock. Todavía no hemos incluido ese asunto en la agenda del Concejo, pero creo que está abierto a discusión”.

Pregunta: Usted ha dicho anteriormente que Reno enfrenta actualmente un déficit presupuestario de entre $24 millones y $26 millones, y que se espera que esa cifra aumente en los próximos años. ¿Qué cambios específicos haría en el presupuesto municipal para encaminar a Reno hacia una situación financiera más sostenible?

Respuesta: “Ese problema no es exclusivo de Reno. Afecta a todos los gobiernos locales debido a los mecanismos de financiamiento que utilizamos para generar ingresos, que son el impuesto sobre la propiedad y el C-Tax. Explicar estos mecanismos implicaría dar respuestas burocráticas muy largas. Pero una de las cosas que podemos hacer ahora, sin ayuda de la legislatura, es buscar maneras de regionalizar los servicios. En el caso de la ciudad de Reno, he apoyado un enfoque regional para los distritos de parques, trabajando con los departamentos de parques y con el condado de Washoe. Así que ese es un presupuesto de unos $12 millones que tenemos solo nosotros, y tendría sentido trabajar mejor juntos desde el principio. Hay otras cosas que podemos hacer con los servicios de policía y bomberos sin necesidad de consolidarlos. También estamos trabajando en eso. Así que regionalizar los servicios representa una verdadera oportunidad. También existe la posibilidad de conversar con nuestros socios del condado sobre la distribución del CTAC. Si usted gasta $100, paga $8,29 en impuestos. De esa cantidad, la ciudad de Reno recibe, creo, unos 60 centavos, aunque todos esos ingresos se generan dentro de la ciudad de Reno. Entonces, lo que estamos diciendo es: ‘Oigan, ¿habrá alguna manera de llegar a un punto intermedio y reajustar esa distribución sin tener que pasar por la legislatura?’. Pero esas conversaciones todavía están en una etapa muy inicial. Estoy a favor de poner fin al gasto en proyectos que responden a intereses particulares, y he votado en contra de ese tipo de gastos. Mi historial de votaciones también lo demuestra”.

Pregunta: Usted ha formado parte del Concejo Municipal de Reno mientras estos problemas se han ido desarrollando. Si resulta elegida, ¿cuál sería el primer cambio concreto de política pública que haría y por qué considera que es el más importante para empezar?

Respuesta: “Durante los primeros dos meses después de asumir el cargo, volvería a presentar todas las medidas que tenemos para llevar más viviendas al mercado, incluidas viviendas asequibles. Es una cuestión de oferta y demanda. Lo vimos en el Concejo en 2023, y el concejal Martínez y yo fuimos los únicos que votamos a favor de todas las medidas. Me gustaría volver a presentarlas lo antes posible para aumentar la oferta de viviendas en el mercado”.

Pregunta: Los residentes de Reno enfrentan costos cada vez más altos de vivienda, servicios públicos y otros gastos básicos. ¿Qué medidas concretas puede tomar la ciudad para que vivir en Reno sea más asequible y cuál de ellas sería su prioridad como alcaldesa?

Respuesta: “Empleos, una mayor oferta de viviendas y la creación de más puestos de trabajo que paguen salarios suficientes para vivir. Estoy muy orgullosa de mi historial de votaciones durante los últimos 11 años en el gobierno local. Apoyo los buenos proyectos que traen buenos empleos a Reno y dan trabajo a la gente. Tenemos que aumentar los salarios que reciben las personas para que puedan cubrir sus necesidades, y eso significa que debemos atraer empresas que inviertan aquí. Así que eso nos lleva de vuelta a la primera pregunta: una moratoria sobre cualquier actividad no favorece la inversión en Reno, y tenemos que invertir en Reno y atraer a esos empleadores”.

Pregunta: ¿Hay algo más que le gustaría agregar?

Respuesta: “La gente tiene que salir a votar. Su voto sí marca la diferencia. He ganado elecciones por 200 votos, por 400 votos. Su voto marca la diferencia y sería un honor ser su próxima alcaldesa”.

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