A medida que aumentan los precios de los alimentos, cada vez más residentes dependen de los bancos de alimentos. Pero, con el continuo aumento del precio de la gasolina, llegar a estos centros se ha vuelto más difícil.

Una vez al mes, Carolyn Dowty, una maestra de educación especial jubilada, acude a la sede de Catholic Charities en el centro de la ciudad para recibir alimentos gratuitos.

“Hay que tener un propósito para cada viaje. Antes no solía hacerlo. Espero a un día determinado para hacer varias cosas a la vez. Tengo muchas citas médicas y esas no se pueden distribuir como uno quisiera”, dijo Dowty.

Dowty dijo que el banco de alimentos del centro de la ciudad le permite ahorrar cientos de dólares cada mes. Sin embargo, aunque ahorra dinero en alimentos, ahora gasta más en gasolina. Solo el viaje de ida y vuelta entre su casa, en la zona de North Valleys, y el centro de la ciudad le cuesta al menos seis dólares en gasolina.

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés)), el precio promedio de la gasolina regular sin plomo en Nevada es de aproximadamente $5,48 por galón. Los residentes de

Reno pagan actualmente unos $5,77 por galón, alrededor de 30 centavos más que en Las Vegas. Los precios del diésel en Reno también alcanzaron un máximo histórico a finales de septiembre.

Los voluntarios de Catholic Charities también han notado que cada vez más personas que acuden a sus servicios comparten el automóvil para ahorrar gasolina.

Carlos Riano, voluntario de la organización, dijo que las familias que viven en North Valleys y las personas mayores que reciben sus servicios, incluso algunas procedentes de Virginia City, se están organizando para viajar juntas.

“Con los precios actuales del combustible, llegar hasta aquí es el mayor desafío para muchas de estas familias”, dijo Riano.

El profesor de Economía Craig Gundersen dijo que el aumento de los precios de la energía deja a las personas con menos dinero disponible para comprar alimentos y otros productos de primera necesidad.

“A menudo, la gente no se da cuenta de lo importantes que son los bancos de alimentos para combatir la inseguridad alimentaria en nuestro país”, dijo Gundersen.

Mientras guardaba su carrito de compras, Dowty contó cómo el aumento de los precios, incluida la gasolina, está comenzando a afectar seriamente sus finanzas.

“Acabo de retirar el dinero de un fondo de jubilación que había reservado para cubrir gastos de atención médica a largo plazo. Pero tuve que usarlo”, dijo Dowty.

Dowty dijo que nunca imaginó que el costo de vida llegaría a ser tan alto como ahora.

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