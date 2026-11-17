Todos los jueves, desde las 6:30 de la mañana, Eltora Lintz, conductor de camiones de reparto del Banco de Alimentos del Norte de Nevada (FBNN, por sus siglas en inglés), llega al almacén. Allí utiliza un patín hidráulico para cargar toneladas de frutas y verduras frescas, huevos, alimentos enlatados y pan en su camión de carga.

Lintz explicó que los jueves se realizan las distribuciones en estacionamientos, conocidas como PLD por sus siglas en inglés. Durante estas jornadas, se reúne con representantes de varios bancos de alimentos en un estacionamiento designado y distribuye los productos de manera equitativa. Según dijo, este sistema permite ahorrar dinero en combustible, pero la situación es distinta cuando tiene que viajar fuera de la ciudad.

“Es entonces cuando veo cuánto cuesta. Prácticamente se ha duplicado”, dijo Lintz.

Jocelyn Lantrip, directora de Mercadeo y Comunicaciones del FBNN, dijo que la organización cuenta con varios camiones de carga, camiones de reparto y vehículos utilizados en sus programas, que deben abastecer de combustible con frecuencia.

“Viajamos hasta Ely, al sur hacia Mammoth y al norte hasta Susanville y Alturas. Así que recorremos grandes distancias con todos esos vehículos y, cuando el precio del diésel está tan alto como ahora, eso realmente afecta nuestro presupuesto”, dijo Lantrip.

Desde marzo, el FBNN ha gastado $7.000 adicionales al mes en combustible. En algunos meses, el gasto total en combustible alcanza los $25.000.

La mayoría de sus vehículos funcionan con diésel, cuyo precio ha aumentado considerablemente más que el de la gasolina sin plomo.

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), hasta el miércoles 21 de octubre, el precio promedio del diésel en Nevada había subido a aproximadamente $6,86 por galón, casi $3 más que un año antes. Mientras tanto, el precio de la gasolina sin plomo rondaba los $5,40 por galón.

El resto de la región de las Montañas Rocosas también está sintiendo el aumento de los precios del combustible. En estas zonas, el precio de la gasolina sin plomo ha subido más de un dólar por galón durante el último año.

Lantrip dijo que el Banco de Alimentos ha logrado satisfacer la demanda a pesar del aumento de los gastos, pero le preocupa que llegue un momento en que tengan menos alimentos para distribuir.

“Espero que no sea algo que tengamos que enfrentar en un futuro cercano, pero sí nos preocupa no tener suficiente para todas las personas que lo necesitan”, dijo Lantrip.

Akshay Rao, profesor de Mercadeo de la Universidad de Minnesota en las Ciudades Gemelas, dijo que los acontecimientos geopolíticos, incluida la guerra de Estados Unidos con Irán, han afectado los precios de la gasolina.

“Si la perturbación desaparece, si la guerra termina, los precios no bajan con la misma rapidez debido a algo que se conoce como el efecto de los cohetes y las plumas”, dijo Rao.

Explicó que, si los precios del combustible siguen aumentando, las personas tendrán menos dinero para gastar en productos de primera necesidad, como los alimentos.

Según Feeding America , más de medio millón de personas en Nevada enfrentan inseguridad alimentaria, lo que significa que no tienen suficiente comida o no saben de dónde vendrá su próxima comida. Por eso, recurren a los bancos de alimentos locales en busca de ayuda.

Más de 100 de estos centros dependen de las entregas del Banco de Alimentos del Norte de Nevada. La organización atiende a 143.000 personas cada mes mediante la distribución de alimentos y programas de atención directa, como Mobile Harvest y Kids Cafe.

De regreso en el almacén, Lintz contó que el Banco de Alimentos está construyendo un centro de distribución en Elko. Normalmente, conduce hasta esa ciudad y luego continúa hacia comunidades alejadas de la zona. Con el nuevo centro, solo tendría que llegar hasta Elko.

Explicó que esta nueva instalación les permitirá ahorrar dinero en combustible y, al mismo tiempo, ampliar la distribución de alimentos en la región.

“Entonces, yo simplemente llevaría un remolque lleno de alimentos, lo dejaría en Elko y regresaría con el remolque vacío”, dijo Lintz.

Lintz señaló que el Banco de Alimentos está buscando maneras de seguir ayudando a quienes lo necesitan, a pesar del aumento de los precios del combustible.

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