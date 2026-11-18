Erika Marquez recuerda que lloró todos los días durante un mes, mientras esperaba que aprobaran la renovación de su permiso bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), en agosto de 2026.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), el tiempo promedio de espera para renovar DACA era de unos tres meses en marzo de 2026. Sin embargo, la renovación de Marquez tardó aproximadamente 205 días, es decir, 115 días más de lo habitual.

Para el 23 de septiembre, los tiempos de procesamiento habían aumentado: el USCIS tardaba hasta siete meses en completar el 80% de los casos.

Marquez, defensora de los derechos de los inmigrantes en la organización sin fines de lucro Make the Road Nevada , dijo que la espera la dejó emocionalmente agotada.

“Tenía miedo de que me pudieran detener … especialmente cuando estaba con mis hijos, porque ¿qué habría pasado si me hubieran detenido?”, dijo Marquez.

Kevin Johnson, profesor de Derecho de la Universidad de California en Davis, considera que el programa DACA podría estar siendo debilitado deliberadamente.

“Me da la impresión de que el gobierno del presidente Trump no está comprometido con DACA”, dijo Johnson. “Está dejando que el programa se debilite poco a poco al no aceptar solicitudes, retirar la protección a algunos beneficiarios y retrasar las renovaciones tanto como sea posible”.

El Proyecto 2025 , un plan de políticas públicas elaborado por el centro de estudios conservador Heritage Foundation, sostiene que DACA es un programa ilegal. Aunque el presidente Donald Trump negó cualquier vínculo con ese plan durante su campaña presidencial de 2024, al menos 140 personas que trabajaron en su gobierno contribuyeron a su elaboración.

Desde entonces, Trump ha adoptado el plan como guía para su actual gobierno. El presidente también intentó poner fin a DACA en 2017.

Kyle Edgerton, abogado de inmigración del norte de Nevada, dijo que desconoce las razones de los retrasos en las renovaciones, aunque señaló que el proceso de DACA arrastra problemas desde hace años.

“Otro factor es que el USCIS se financia con las tarifas que cobra por sus servicios, por lo que siempre ha tenido recursos insuficientes. La demanda de sus servicios siempre ha superado los recursos disponibles para atenderla”, explicó Edgerton.

El sitio web del Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC, por sus siglas en inglés) señala que los retrasos podrían estar relacionados con el país de origen de los beneficiarios o con el restablecimiento de los requisitos de datos biométricos, que se habían suspendido temporalmente durante la pandemia de COVID-19.

Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos solicitó al USCIS suspender el procesamiento de solicitudes de beneficios migratorios, incluidas las renovaciones de DACA, para ciudadanos de los países incluidos en las proclamaciones presidenciales 10949 y 10998 .

Tras varias órdenes judiciales mencionadas en el memorando, esa pausa dejó de estar vigente.

Para Marquez y muchos otros beneficiarios, perder DACA significa quedarse sin autorización para trabajar y sin ingresos. En su caso, eso le impediría mantener a sus cuatro hijos y a su esposo.

“Si hubiera perdido mi trabajo, creo que no habría sido la única afectada. Muchas otras personas también se habrían visto perjudicadas”, dijo Marquez.

Edgerton, el abogado de Nevada, ha estado asesorando a sus clientes beneficiarios de DACA de la mejor manera posible. Una opción es recomendarles que soliciten la renovación antes de lo habitual, aunque esa estrategia también tiene inconvenientes.

“Desde un punto de vista práctico o estratégico, conviene presentar la solicitud lo más tarde posible, siempre dentro del plazo, porque uno no quiere perder, por así decirlo, seis meses de vigencia de su permiso”, explicó Edgerton.

El abogado también señaló que, en algunos casos, podría recomendar a sus clientes que sigan trabajando aunque su autorización laboral haya vencido. Es una opción para los beneficiarios de DACA que corren el riesgo de perder su principal fuente de ingresos.

“Dado lo que está en juego, si alguien quiere seguir trabajando y su empleador no le dice: ‘Oye, tu permiso ya no es válido. Tengo que despedirte’, probablemente debería seguir presentándose a trabajar y cobrando su salario”, dijo Edgerton.

El NILC también señala que los beneficiarios no tienen la “ obligación expresa ” de informar a sus empleadores cuando pierden su protección bajo DACA. Corresponde al empleador solicitar que presenten el nuevo permiso de trabajo.

Sin embargo, Johnson advirtió que trabajar de manera informal conlleva riesgos.

“No quiero dar a entender que todos los empleadores actúan así, porque no creo que sea cierto. Pero algunos pueden explotar a los inmigrantes indocumentados”, dijo Johnson. “Pueden aprovecharse de trabajadores indocumentados que están literalmente desesperados por conseguir empleo”.

Marquez obtuvo la protección de DACA en febrero de 2014. Antes de esa fecha, asegura que tuvo que soportar condiciones laborales difíciles.

“Tuve que trabajar muchas veces sin contrato ni registro formal, en empleos donde los dueños constantemente me decían: ‘Contratamos a gente como ustedes porque es mano de obra barata’”, recordó Marquez. “Uno de mis antiguos jefes incluso tuvo el descaro de decirme: ‘Si tuviera la oportunidad de deportar a toda tu gente, lo haría sin pensarlo’”.

Erika Marquez Erika Marquez comenzó a trabajar en Make the Road Nevada en 2022. Según explicó, su labor pone de relieve la importancia de la unidad y el sentido de comunidad.

DACA abrió nuevas oportunidades laborales y permitió a sus beneficiarios buscar mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, los retrasos en las renovaciones ponen en riesgo esa protección. Johnson señaló que esta es otra dificultad que ahora enfrentan los beneficiarios del programa.

“Algunos tienen que decidir si trabajan sin autorización. Están en una situación terrible (…) Tienen que preguntarse: ¿debo depender de los bancos de alimentos y los albergues, o trabajar y recibir un pago por debajo de la mesa?”, dijo Johnson.

Aunque presentar la solicitud de renovación con anticipación puede evitar que los beneficiarios pierdan temporalmente su protección, también supone una carga económica adicional.

Renovar DACA cuesta entre $500 y $600, más otros cargos. Hacerlo antes de tiempo significa tener que pagar esa cantidad con mayor frecuencia.

Aunque Marquez sintió alivio cuando obtuvo la protección de DACA en 2014, considera que el programa sigue teniendo problemas.

“Personalmente, creo que DACA, el TPS y cualquier tipo de visa son soluciones temporales. Son parches, como todos sabemos, que solo sirven para cubrir una herida enorme”, dijo Marquez.

Pese a la incertidumbre que rodea a DACA, Marquez mantiene una actitud optimista sobre el futuro e insta a los legisladores a establecer una vía real para obtener la ciudadanía.

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