Erika Marquez trabaja con beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y otros inmigrantes en Las Vegas. Como defensora de los derechos de los inmigrantes en la organización sin fines de lucro Make the Road Nevada, observa a diario cómo los retrasos en las renovaciones afectan su salud mental.

“Estoy en un grupo y muchos de esos beneficiarios de DACA que todavía esperan la renovación están teniendo problemas de salud mental … la depresión los está afectando mucho”, dijo Marquez. “El desgaste emocional definitivamente está presente en nuestra comunidad”.

Algunos se aíslan, hasta el punto de pedir por internet todo lo que necesitan.

Osea Giuntella, profesor de Economía de la Salud de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, estudia cómo las políticas migratorias afectan la salud .

Sus investigaciones sobre el estatus migratorio han encontrado niveles elevados de ansiedad que afectan el sueño.

“El estrés puede quitarte el sueño. Puedes sentir ansiedad, y eso puede afectar tu salud”, explicó Giuntella. “Lo que encontramos en este estudio fue que DACA aumentó las probabilidades de que los inmigrantes elegibles durmieran mejor”.

Sin embargo, como su investigación sobre DACA abarca el periodo 2012 - 2016 y no contempla la reciente inestabilidad del programa, Giuntella desconoce si esos resultados siguen siendo válidos.

El actual gobierno de Donald Trump eliminó una vía de acceso a la cobertura médica contemplada en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés). En agosto de 2025, se modificó oficialmente la definición de las personas consideradas legalmente presentes en el país para excluir a los beneficiarios de DACA de esa cobertura.

Anteriormente, los beneficiarios podían obtener un seguro médico a través de Nevada Health Link , el mercado estatal de seguros de salud que conecta a las personas con planes ofrecidos bajo la ACA. Ahora, las opciones que les quedan son los seguros proporcionados por sus empleadores o los seguros privados.

Marquez explicó que, si perdiera la protección de DACA, también perdería su autorización para trabajar y, con ella, el seguro médico que recibe a través de su empleo.

“Como diabética tipo 1, necesito el seguro para poder consultar con mi endocrinólogo y conseguir los medicamentos que necesito, incluida la insulina”, dijo Marquez.

En una ocasión, Marquez entró en coma después de utilizar medicamentos de su esposo en lugar de comprar su propia insulina. Sencillamente, no tenía dinero para pagar su tratamiento.

“Recuerdo que las enfermeras entraban y lloraban conmigo. Me decían: ‘Erika, estuviste muerta. No te das cuenta de lo que pasó. Estuviste muerta’”, relató Marquez.

Además de pagar la prima mensual de su seguro, Marquez tenía que cubrir el costo de sus medicamentos. Había dejado de acudir a las consultas médicas hasta que su estado de salud se agravó tanto que estuvo al borde de la muerte.

“No creo que mi familia merezca pasar por eso. No creo que mi comunidad deba sufrir la angustia de saber que podría volver a morir”, dijo Marquez.

Este año, presentó una solicitud de trámite acelerado, un procedimiento que permite pedir que se agilice una renovación en situaciones de emergencia. Sin empleo, no tendría acceso a los medicamentos que necesita para sobrevivir.

Kyle Edgerton, abogado de inmigración del norte de Nevada, dijo que también presentó solicitudes de trámite acelerado para dos de sus clientes.

Él explicó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) establece ciertos criterios para aprobar estas solicitudes. Entre ellos figuran las razones humanitarias urgentes y el riesgo inminente de perder el empleo.

Edgerton presentó las solicitudes de sus dos clientes alegando que estaban a punto de quedarse sin trabajo. Ambas fueron rechazadas.

“Se determinó que esa no era una razón suficiente para acelerar el trámite, así que los casos siguieron estancados hasta que una de las personas tuvo que pedir una licencia laboral. A la otra le llegó la renovación justo a tiempo”, explicó Edgerton.

El USCIS también rechazó la solicitud de Marquez.

Giuntella señaló que tener acceso a la atención médica beneficia la salud mental, incluso cuando una persona no padece una enfermedad crónica ni necesita medicamentos de manera permanente.

“Los beneficiarios de DACA también son una población muy joven, así que tener un seguro médico básicamente los protege del riesgo de enfrentar gastos médicos catastróficos”, explicó Giuntella. “Eso ayuda a reducir el estrés de las familias, incluso la preocupación de pensar: ‘¿Y si me pasa algo?’”.

Giuntella añadió que la cobertura médica también facilita el acceso a servicios de salud mental.

Marquez enfrentó dificultades emocionales hasta que el USCIS finalmente aprobó su renovación en agosto. De hecho, ni siquiera se dio cuenta de inmediato de que había sido aprobada.

Ella lo llama una “aprobación silenciosa”. Según contó, el documento de autorización llevaba dos días disponible en el portal del USCIS cuando descubrió que su renovación había sido aprobada. Nunca recibió una notificación sobre el estado de su trámite y cree que otras personas podrían encontrarse en la misma situación sin saberlo.

“Quiero poder educar y seguir educando a la gente sobre este tema, porque eso realmente marca una diferencia en su estado mental y emocional”, dijo Marquez. “Por eso sigo luchando. Por eso no morí hace tres años”.

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