En Español
Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 17 de octubre de 2025

By Maria Palma
Published October 17, 2025 at 11:19 AM PDT
Reno-Tahoe International Airport
Airportix.com
Reno-Tahoe International Airport

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca del Banco de Alimentos del Norte de Nevada que anticipa mayor demanda tras cierre del gobierno

El aeropuerto de Reno se niega a reproducir video de la secretaria Kristi Noem

El programa para mujeres, bebés y niños del Consejo Intertribal de Nevada ha reabierto sus puertas

La alcaldesa de South Lake Tahoe ha renunciado a su cargo tras polémica

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2025
Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.