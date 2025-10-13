© 2025 KUNR
¿Por qué los latinos deberían preocuparse por la conservación?

KUNR Public Radio | By Oscar Martinez
Published October 13, 2025 at 11:15 AM PDT
Sand Harbor State Park on a sunny and clear day. In the foreground is a sandy beach with a single piece of driftwood sticking out of it. A few boats can be seen in the middle of the composition. In the background is a faint outline of a mountain range.
Shelby Herbert
/
KUNR Public Radio
The summit was held at Sand Harbor in Lake Tahoe Nevada State Park on Tuesday, Aug. 16, 2022. Lake Tahoe is a unique aquatic and economic resource that attracts millions of people to its shores every year.

El objetivo es que más familias latinas salgan afuera dijo Hilda Berganza, la Administradora del clima con el Hispanic Access Foundation. Esto hace que se preocupen más por el medio ambiente, dijo.

Berganza dijo “La comunidad latina tiene mucho conocimiento y un gran parte de nuestra cultura está ligada a historias relacionadas con la naturaleza, a través de los alimentos, aventuras trasmitidas de generación a generación en la naturaleza. Y al emigrar a Estados Unidos, nos hemos traído esa parte de nuestra cultura con nosotros.”

Pero Berganza dijo que los latinos a menudo terminan en lugares alejados de los espacios públicos. Se ven afectados de manera desproporcionada por los cambios en el medio ambiente. Esto se debe a que por lo general, trabajan, juegan y viven en zonas más propensas a sufrir desastres naturales. Además, los latinos no tienen fácil acceso a la atención médica, por lo que la comunidad presenta un mayor número de casos de diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares. La semana de la conservación latina ha evolucionado hasta convertirse en un espacio seguro para hablar de estos temas.

“Creo que una de las razones por las que la Semana de la Conservación Latina ha sido una gran bendición, y ha empoderado tanto a nuestra comunidad es porque, si, la gente está aprendiendo mucho, pero también está ganando confianza y compartiendo lo que aprende. Se están apropiando de la información que recopilan. Están empezando a defender la causa”.

Se han asociado con diversas organizaciones de todo el país para organizar actividades al aire libre. En el norte de Nevada, la fundación organizó eventos en Tahoe y Stateline para limpiar el lago Tahoe. Ambos eventos celebraron la cultura latina en inglés y español.
Oscar Martinez
Oscar Martinez is a graduate student at the University of Nevada, Reno. A born and raised New Yorker, his transition from the Big Apple to the Biggest Little City has been quite the culture shock.
See stories by Oscar Martinez