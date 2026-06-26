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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 26 de junio de 2026

By Maria Palma,
Emilio Milo
Published June 26, 2026 at 1:09 PM PDT
A woman in a green shirt smiles. She is holding a green lunch tray with a sandwich, milk carton, orange, and other food items on it.
Lupe Alvarez
/
KUNR Public Radio
Aramelle Wheeler shows and example of the free summer meals the FBNN provides.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma y reportero Emilio Milo informan acerca de los siguientes titulares.

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Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
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Emilio Milo
Emilio Milo is a student at the University of Nevada, Reno, pursuing degrees in both Journalism and Spanish with an emphasis on Bilingual Media. He is enthusiastic about joining the KUNR team for 2026, where he hopes to improve his capabilities as a multimedia journalist and to be more involved in local reporting.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.