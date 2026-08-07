Al Aire con KUNR - 7 de agosto de 2026
En este episodio de Al Aire con KUNR, practicantes Emilio Milo y Malory Shaw informan acerca de las noticias de la semana.
Nevada pierde sus fiscales federales basados en Reno
Las escuelas de Carson City han decidido prohibir las lentes inteligentes
Los casos de tuberculosis en los Estados Unidos suben y hay reto en diagnosticarlo
Y los bomberos de Sparks y Reno compartirán el mismo jefe
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