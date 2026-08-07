Al Aire con KUNR - 7 de agosto de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, practicantes Emilio Milo y Malory Shaw informan acerca de las noticias de la semana.

Nevada pierde sus fiscales federales basados en Reno

Las escuelas de Carson City han decidido prohibir las lentes inteligentes

Los casos de tuberculosis en los Estados Unidos suben y hay reto en diagnosticarlo

Y los bomberos de Sparks y Reno compartirán el mismo jefe

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