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Bug Fire | Stallion Fire
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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 14 de agosto de 2026

By Emilio Milo,
Malory Shaw
Published August 14, 2026 at 9:15 AM PDT
Washoe County Sheriff Darin Balaam provides an update on Bug and Stallion Fires burning north of Reno-Sparks on Aug. 12, 2026.
Lucia Starbuck
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KUNR Public Radio
Washoe County Sheriff Darin Balaam provides an update on Bug and Stallion Fires burning north of Reno-Sparks on Aug. 12, 2026.

En este episodio de Al Aire con KUNR, practicantes Emilio Milo y Malory Shaw informan acerca de las noticias de la semana.

El norte de Nevada está enfrentando varios incendios

El aeropuerto de Reno afirma que ICE realizó operaciones en el recinto

Un nuevo programa tiene como objetivo mejorar la salud mental de los equipos de emergencia mediante el uso de caballos.

Y la ciudad de Reno ofrece contenedores de basura a prueba de osos

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Al Aire con KUNR 2026
Emilio Milo
Emilio Milo is a student at the University of Nevada, Reno, pursuing degrees in both Journalism and Spanish with an emphasis on Bilingual Media. He is enthusiastic about joining the KUNR team for 2026, where he hopes to improve his capabilities as a multimedia journalist and to be more involved in local reporting.
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Malory Shaw
Malory Shaw is a bilingual journalism major at the University of Nevada, Reno. Previous to her role at KUNR, she worked as a data surveillance intern at the Electronic Frontier Foundation where she developed open-source investigation and data management skills. She currently works at the Latino Research Center managing their social media and connecting to the northern Nevada Latino community.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.