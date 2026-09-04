Al Aire con KUNR - 4 de septiembre de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

Nevada destina fondos para ayudar a residentes de Washoe afectados por los incendios.

Votantes desplazados por el Hawk Fire deben actualizar su dirección para recibir su boleta.

Nevada recibe ayuda federal para la recuperación tras el Hawk Fire.

Cancelan el Numaga Indian Days Powwow debido a los incendios Bug y Hawk.

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